Emekliye seyyanen zam! 3 bin TL'yi geçecek mi?

Asgari ücrete yapılan yüzde 50.4 oranındaki rekor artıştan sonra milyonlarca emekli de yeni yılda alacakları maaşları beklemeye başladı. Memur sendikalarının yaptıkları temaslar sonrasında memurlar ve memur emeklileri için ek bir protokol ile ilave artış yapılacağı belirtilirken SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de umut doğdu.