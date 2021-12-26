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Cumhurbaşkanı Erdoğan, pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in babasıyla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in babasıyla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş ile telefonda görüştü.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Gaziantep'te işçilerle yemek programında bir araya gelen Erdoğan, Hüseyin Ateş'i telefonla aradı.

Asiye Ateş'in sağlık durumu hakkında bilgi alan Erdoğan, "Asiye'nin gözlerinden öpüyorum. Rabbimden şifalar diliyorum. Namazlarımda da dua edeceğim inşallah. Allah sabırlar versin." ifadelerini kullandı.

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