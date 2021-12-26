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3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

 Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi" denildi.

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