Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Ayaküstü düzenleme getirmeyin

AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu kanun tekliflerinde son dönemde yetersizlikler ve eleştiriler artınca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girdiği ortaya çıktı.

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Yeni sistemde artık Bakanlar Kurulu tarafından sevk edilen tasarılar yok. Bakanlıklarca yapılan çalışmalar, iktidar partisinin milletvekillerinin imzasıyla teklif olarak gündeme alınıyor.

Ancak birbiriyle konu bütünlüğü olmayan, teknik hata içeren alelacele hazırlanmış metinler sıkıntı yarattı.

Sağlık çalışanlarına zam teklifinin eksik hazırlanması nedeniyle geri çekilmek zorunda kalması, enerji düzenlemesinin içindeki maddelerin hatalı olduğu için iki kez revize edilmesi, yanlış teklifteki maddelerin, tam görüşülecekken başka bir teklife taşınması gibi birçok olay yaşanınca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın devreye girdiği ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesi yazarı Nuray Babacan, konuya ilişkin kulis haberi yazısında yer verdi.

"Her tatilden önce olduğu gibi, son dakika hızla Meclis’e gönderilen tekliflerin yetersizliği, AK Parti yönetiminde de sorun oldu." bilgisini paylaştı.

Babacan yazısında, "Erdoğan’ın 'Tam hazırlık yapmadan, arkası önünü düşünülmeden, ayaküstü düzenleme getirmeyin' dediği konuşuluyor. Bu konuda, AK Parti grup yönetiminden bakanlıklara bir uyarı giderse şaşırmayın..." ifadesini kullandı.