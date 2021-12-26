Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması: Sayın Yavaş ve İmamoğlu’nun ismi öne çıkarılıyor ama...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanı devlet deneyimi olan bir kişi olmalı, kritik bir süreci yönetecek. Sayın Yavaş ve İmamoğlu’nun ismi öne çıkarılıyor ama İstanbul ve Ankara’nın yönetimini bırakamayız. Seçmenimize anlatamayız." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylık tartışmalarında ismi öne çıkan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a "hayır" dedi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı eski CHP'li vekil Mustafa Balbay, Kılıçdaroğlu ile yaptığı sohbette konuşulanları köşe yazısında aktardı.

Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanı devlet deneyimi olan bir kişi olmalı, kritik bir süreci yönetecek" olmalı sözlerini Balbay, adayın başka bir ismin olabileceği şeklinde yorumladı.

Kılıçdaroğlu, "Öncelikle Meclis’te bunun araştırılmasını isteyeceğiz. Arkadaşlar hazırlıklarını yaptılar. Geçmişte 128 milyar doların peşine düştüğümüz gibi 20 Aralık gecesinin de hesabını soracağız. Akıldışı, güven ortamını tümüyle ortadan kaldıran bir adım daha attılar. Bunun bedelini millet ödeyecek.” diye konuştu.

"Faizleri düşürdük dediler, Türk Lirası’nı dolara bağladılar"

Kılıçdaroğlu, faizlerle ilgili olarak da şu değerlendirmeyi yaptı:

“Söyledikleri her şey yalan. Faizleri düşürdük dediler, Türk Lirası’nı dolara bağladılar. Yaşadığımız tam bir dolarizasyon. Bu durum yoksulluktan öte açlığın kapısını açıyor. Halkın gündemi makarnanın fiyatı. Hayatın her alanında faiz var. Çiftçinin, esnafın kredi borçlarını bile faiziyle erteliyorlar.”

"Seçime gidelim"

“Madem öyle, hodri meydan. Seçime gidelim. Anlık çözümler bulup iyiye gidiyoruz havası vermeye çalışabilirler. Hangi açığı kapatırlarsa kapatsınlar, güven açığını kapatamazlar. Kendi halkına dolar-faiz kumpası kuran bir iktidar bundan sonra hangi adımıyla güven verecek?”

“Önceki seçimlerde AKP’ye oy vermiş seçmende ciddi bir çekilme var. Ancak bu seçmenin büyük yönelim gösterdiği bir parti yok. Halk iktidardan bıktı ama net bir alternatife de yönelmiyor. Bunu nasıl sağlayacaksınız?” sorusuna Kılıçdaroğlu, "Halkın bize sorduğu kritik soru şu: Siz ne yapacaksınız? Bu soru önemli. Bu, halkın başka seçeneğe yöneldiğini gösteriyor. Sadece bu iktidarın olumsuzluklarını anlatmak yetmez, çözümü koymak gerek. Bunu yapınca inandırıcı oluyoruz.” yanıtını verdi.

Erdoğan’ın “CHP’li belediye başkanlarının cilası dökülüyor” sözüne ilişkin olarak Kılıçdaroğlu, “CHP’li belediyeler AKP döneminden kalan borçları ödeyip üstüne yatırım yapıyor. Mersin’de olduğu gibi iktidar engellerini de aşarak iş yapıyorlar.” ifadesini kullandı.

"Cumhurbaşkanı devlet deneyimi olan bir kişi olmalı, kritik bir süreci yönetecek"

Balbay yazısında şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu ile görüşmelerin olmazsa olmaz sorusu cumhurbaşkanı adaylığı. Bilinenleri vurguladı, Millet İttifakı bileşenlerinin kabulüyle böyle bir adaylığın söz konusu olabileceğini söyledi, ekledi:

“Cumhurbaşkanı devlet deneyimi olan bir kişi olmalı, kritik bir süreci yönetecek. Sayın Yavaş ve İmamoğlu’nun ismi öne çıkarılıyor ama İstanbul ve Ankara’nın yönetimini bırakamayız. Seçmenimize anlatamayız.”

Kemal Bey’in anlatımlarından bizim çıkardığımız sonuç şu:

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayını, kendi adını önde tutarak perdeliyor!"