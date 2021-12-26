BIST 1.891
DOLAR 10,99
EURO 12,44
ALTIN 638,33
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
ADV Pandora’dan Trendyol’a özel kampanya!

Çekmeköy’de kazada yaralanan yolcu: Çek kanka güzel çek

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çekmeköy’de kazada yaralanan yolcu: Çek kanka güzel çek

Şile otoyolunda ilerleyen bir otomobil makas atan başka bir otomobilin kendisine çarpmasıyla yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Otomobil içerisinde bulunan 3 kişi yaralanırken, yaralılardan biri kendsini görüntüleyen basın mensubuna "Çek kanka güzel çek" dedi.

Abone ol

Kaza, Çekmeköy Şile otoyolunda 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şile otoyolu Şile istikametinde ilerleyen 34 AR 5673 plakalı Sefa Turhan yönetimindeki otomobil seyir halindeyken iddiaya göre, başka bir otomobilin arkadan çarpmasıyla kontrolünü kaybederek yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı.

Kaza sonrası otomobil içerisinde bulunan sürücü Sefa Turhan ve yolcular Cengiz Ökte, Mert İsmet Kaplan yaralandı. Vatandaşların kazayı ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza bölgesinde trafiği tek şerit kapatarak önlem alırken, yaralılar bölgedeki hastaneye sevk edildi.

Olay yerinde kazayı gördüğünü söyleyen Yavuz Ekşi, “Biz arkadaşlarımızla oturuyorduk, 2 otomobil süratli şekilde ilerliyordu. Sol arkadan beyaz bir araç kaza yapan araca çarptı. Daha sonra bu araç buraya çaptı. Aracın içerisinde 3 kişi bulunuyordu, şöför baya darbe almıştı. Yardım ettik, şöför baya darbe almıştı. Burada yardım ettik. Arkadaki arkadaşında bilinci kapalıydı biraz, ona da yardım ettik. Ambulansı çağırdık. Çarpan otomobil kaçtı gitti.” dedi

BU FOTO GALERİYE BAKIN
21 yıl küflü garajda kaldı oğlu ve eşinin dahi haberi olmadı 3162 km'deki Toyota Corolla yola çıktı
Foto Galeri 21 yıl küflü garajda kaldı oğlu ve eşinin dahi haberi olmadı 3162 km'deki Toyota Corolla yola çıktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için sağanak yağış uyarısı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Gaziantep'te ikna yoluyla teslim olan terörist, ailesiyle buluştu
Gaziantep'te ikna yoluyla teslim olan terörist, ailesiyle buluştu
Ahmet Ağaoğlu'dan çok sert uyarı: Sakın teşebbüs etmeyin, işinizi yapın
Ahmet Ağaoğlu'dan çok sert uyarı: Sakın teşebbüs etmeyin, işinizi yapın
HDP'nin Şanlıurfa mitingine beklenen ilgi gösterilmedi
HDP'nin Şanlıurfa mitingine beklenen ilgi gösterilmedi
İtalya’da salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka
İtalya’da salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka
Abdullah Avcı: Transferle ilgili çalışıyoruz
Abdullah Avcı: Transferle ilgili çalışıyoruz
İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan Erdoğan'ın "hesap verecek" çıkışına yanıt geldi
İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan Erdoğan'ın "hesap verecek" çıkışına yanıt geldi
Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyonda hakeme büyük tepki
Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyonda hakeme büyük tepki
Necati Ateş: İkinci yarı yukarılara tırmanmak istiyoruz
Necati Ateş: İkinci yarı yukarılara tırmanmak istiyoruz