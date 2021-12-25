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HDP'nin Şanlıurfa mitingine beklenen ilgi gösterilmedi

HDP'nin Şanlıurfa mitingine beklenen ilgi gösterilmedi

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın Şanlıurfa mitingi, az sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleştirildi. Çevre illerden katılan milletvekilleri, il ve ilçe eş başkanlarının çağrılarına rağmen mitinge ilgi az oldu.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şanlıurfa’da, çevre illerden milletvekilleri, il, ilçe eş başkanları ve Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın katıldığı bir miting düzenledi.

Bomba arama köpeklerinin de yer aldığı üst düzey güvenlik önlemleri altında gerçekleşen mitinge vatandaşlar ilgi göstermedi.

Katılımcıların çoğunluğu HDP'li yöneticiler
Katılımın çoğunluğunu HDP’li yöneticiler oluşturdu. Eş Başkan Sancar’ın yanı sıra DTK Eş Genel Başkanı Berdan Öztürk, DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz ve Keskin Bayındır, HDP MYK üyesi Hüseyin Taka, HDP Şanlıurfa Milletvekilleri Ömer Ocalan, Nimetullah Erdoğmuş, Ayşe Sürücü, Nusrettin Maçin, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioglu, HDP Mardin Milletvekili Pero Dündar, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Tuğrul ile çevre illerden il ve ilçe eş başkanları katıldı.

Yapılan açıklamaların ardından miting olaysız bir şekilde son buldu.

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