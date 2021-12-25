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İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan Erdoğan'ın "hesap verecek" çıkışına yanıt geldi

İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan Erdoğan'ın "hesap verecek" çıkışına yanıt geldi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Erdoğan'ın televizyon ekranlarında yaptığı "Hesap verecekler" açıklamasını değerlendirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün katıldığı bir televizyon programında, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın "dövize endeksli Türk lirası hesabı" için yaptığı "Zımni bir faiz artırımı yapıldı. Bu bir alım fırsatıdır. Başka bir şey değildir. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir" yorumuna tepki göstermiş ve "Bu zat da suç işlemiştir. Bunları hesaba çekecekler. Milletvekilliği nedeniyle yırtar ama tazminatla bedelini öder" açıklamasını yapmıştı.

"Yanlışları söylemek bir yurttaşlık görevidir"
Durmuş Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Yılmaz, "Bu sıradan bir olay değil. Bu, üzerinde uzun müddet düşünülmüş; artısı, eksisi hesaba katılmış bir strateji. Bu strateji uygulamaya devam ediyor. Bizim üzerimizden bir yerlere mesaj veriliyor. Verilmek istenen mesaj şu: 'Bize eleştiri yöneltmeyin, bizi tenkit etmeyin' deniliyor. Mesela, 'Kamuda çalışmışlar, kamuya eleştiri yöneltemezler' gibi bir cümlesi var. İster kamuda çalışsın ister kamuda çalışmasın, yanlış var ise ve o yanlış mutlaka düzeltilmesi gerekiyorsa, yanlışları gündeme getirmek ve bunların olmaması gerektiğini söylemek bir yurttaşlık görevidir. Kamuda çalışanın, kamuyla ile ilgili olarak görüş bildirmesi yanlıştır demek kesinlikle yanlıştır. 'Aleyhine' diyor. Bu genel ahlakın getirdiği bir kural. Herkes doğruyu söylemek zorunda." dedi.

"Bu bir mesaj, korkutmadır"
Hukuki sürecin bir mesaj olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bedel ödeyeceğim söylenmiş. Bu bir hukuki süreç. Nasıl gelişecek bilmiyorum. O gün geldiğinde bunun üzerinde tekrar düşünürüz. Benim burada, bu aşamada söyleyeceğim söz şu; bu bir mesajdır. Bu bir korkutmadır. Bu bir bu tür yapılabilecek eleştirilerin önünü kesmektir. Ben vatanımı seviyorum. Söylediğim cümlelerin ne anlama geldiğini biliyorum. Dolayısıyla yapmam gerek." ifadelerini kullandı.

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