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Başkan Erdoğan "İş yok" diyenlere tepki gösterdi: Nankör bunlar

Başkan Erdoğan "İş yok" diyenlere tepki gösterdi: Nankör bunlar

Gaziantep'te işçilerle bir araya gelen Recep Tayyip Erdoğan, "İş yok" diyenlere sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Ne diyor birileri 'İş yok'. Nankör, nankör bunlar. İş arayana ekmek var. Ama yan gelip yatarak parayı istersen, kusura bakma o yok" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde tekstil işçileriyle bir araya geldi. "Gaziantep emeğin ve üretimin şehri olarak da ülkemizde, bölgemizde, dünyada örnek gösterilen bir ilimiz haline gelmiştir" diyen Erdoğan, "iş yok" diyenlere sert çıktı.

"Yan gelip yatarak para kazanmak istiyorlar"
Tarihin, medeniyetin, kültürün ve kardeşliğin şehri Gaziantep'in aynı zamanda üretimin ve emeğin şehri olarak da Türkiye'de, bölgesinde ve dünyada örnek gösterilen bir il haline geldiğine işaret eden Erdoğan, "Şimdi Ercan Bey'le onu konuşuyorduk, güzel bir tespit ki ben onu zaten biliyorum, o da şu; 'Biz işçi arıyoruz, bulamıyoruz' diyor. Ama ne diyor birileri? 'İş yok'. Nankör, nankör bunlar. Yan gelip yatarak para kazanmak istiyorlar. İşte bak buyurun, Ercan Bey diyor ki 'Ben eleman arıyorum bulamıyorum.' Eskişehir'deydik geçenlerde orada da aynı şeyi söylediler; 'Eleman arıyoruz, bulamıyoruz.' İş arayana ekmek var, aş arayana ekmek var ama yan gelip yatarak parayı istersen kusura bakma o yok." dedi.

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