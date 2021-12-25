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Fahrettin Koca: Yeni vakaların yüzde 10'undan fazlası Omicron kaynaklı

Fahrettin Koca: Yeni vakaların yüzde 10'undan fazlası Omicron kaynaklı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların yüzde 10'undan fazlası Omicron kaynaklı" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamasında Omicron'a karşı hatırlatma dozunun öneminin arttığını vurgulayan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Omicron hatırlatma dozunu daha da önemli hale getirdi"
"Omicron varyantı Avrupa’dan sonra ülkemizde de yayılmaya başladı. Kalabalık illerimizde görülen YENİ VAKALARIN %10’UNDAN FAZLASI Omicron kaynaklı. Yeni durum, hatırlatma dozunu daha da önemli hale getirmiştir. Aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenler aşı etkinliğini güçlendirmelidir."

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