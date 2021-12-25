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Trabzonspor ile Başakşehir yenişemedi!

Trabzonspor ile Başakşehir yenişemedi!

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, evinde Başakşehir'le 0-0 berabere kalarak Süper Lig'de ilk yarıda en çok puan toplayan takım oldu.

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Süper Lig'in 19. haftasında lider Trabzonspor, evinde Başakşehir'i ağırladı.

Müthiş taraftar desteğiyle maça başlayan bordo-mavililer, rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretti. Bordo-mavililer rakip kalede tehlike yaratsa da iki topu direkten döndü ve ilk yarıda gol atmayı başaramadı. Başakşehir de ürettiği pozisyonları gole çeviremedi ve ilk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Trabzonspor rekor kırdı
Trabzonspor, ikinci yarıya da baskılı başlasa da Başakşehir bordo-mavililerin kalesinde tehlikeli pozisyonlar üretti

Maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

Trabzonspor, bu sezon 19. hafta sonunda elde ettiği 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 45 puan topladı. Karadeniz ekibi, Başakşehir karşısında 1 puan alarakSüper Lig'de en çok puan toplayan ekip olarak tarihe geçti.

Süper Lig'in ilk yarıları baz alınarak yapılan araştırmada 2005-2006 sezonunda Fenerbahçe 45 puan toplayarak, ilk yarılar itibarıyla en yüksek puanı almıştı. Bordo-mavililer, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup ederek puanını 45'e çıkardı ve sarı-lacivertlilerin söz konusu sezonda elde ettiği en yüksek puanı ilk yarının bitimine bir hafta kala yakaladı.

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