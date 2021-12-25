Duayen sanatçı Nevzat Çakır hayatını kaybetti

Fotoğraf dünyasının duayen sanatçısı Nevzat Çakır, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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Fotoğraf camiasının usta isimlerinden Nevzat Çakır hayatını kaybetti. Üzücü haberi duyuran Bülent Özgören, paylaşımına düştüğü notla duygulandırdı. Özgören, paylaşımında “45 yıl yan yana fotoğraf peşinde koştuğumuz sevgili dostum Nevzat Çakır kardeşim Hakk'a yürüdü. Fotoğraf camiası çok değerli bir duayenini kaybetti. Allah rahmet eylesin, ışıklarda uyusun. Yakınlarına sabırlar dilerim.” ifadelerini kullandı. Nevzat Çakır’ın cenazesi 26 Aralık Pazar günü saat 13.30’da Zincirlikuyu Mezarlığı Camii’nden kaldırılacak.







Nevzat Çakır kimdir?

1941 yılında Muğla’da doğan Nevzat Çakır, 1967 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni bitirdi. 1970 yılında fotoğrafa başlayan Çakır’ın fotoğrafları ulusal ve uluslararası birçok yarışmada ödül aldı, sergilendi ve yayınlandı.



Nevzat Çakır’ın elde ettiği önemli başarılar şöyle:

1980 Kuşaklar – 5 : “Yılın On Fotoğrafı.”

1981 Kuşaklar – 6 : “Yılın On Fotoğrafı.”

1981 yılında ise Romanya 13.Uluslararası Fotoğraf Yarışması Birincilik Ödülü. 1983 Romanya 14.Uluslararası fotoğraf yarışması (portre dalında) Birincilik Ödülü kazandı. Yine aynı yıl FIAP Uluslararası Fotoğraf Federasyonu tarafından A-FIAP unvanı ile onurlandırıldı.

1984 yılında Beş arkadaşıyla FOG Fotoğraf Grubu’nu kurdular.

1984 yılında Alarko Fotoğraf Yarışması Eski Evler Birincilik Ödülü.

1984 yılında Cumhuriyet Gazetesi Yunus Nadi Fotoğraf yarışması Birincilik Ödülü.

1986 yılında FOG Fotoğraf Grubu Sergisi Kazlıçeşme-86.

1987 yılında FOG Fotoğraf Grubu Sergisi Surlar-87.

1987 yılında İş Bankası Büyük Ödülü (Fotoğraf Dalında).

1989 yılında FOG Fotoğraf Grubu ‘Birikimler Fotoğraf Albümü’nü çıkardılar.

1989 yılında APA Publication’un INSIGHT GUIDES ve ISTANBUL and TURKEY kitaplarında fotoğrafları yayınlandı.

1993 yılında İfsak tarafından Onur Üyeliği ile onurlandırıldı.

1993 yılında Eczacıbaşı Yıllıkları’ndan seçilerek oluşturulan “Bir Portre – Türkiye” kitabında fotoğrafları yayınlandı.

1995 yılında Ant yayınlarının çıkardığı Fotograf Dergisi’nin ilk sayısının genel koordinatörlüğünü yaptı.

1996 yılında T.C Başbakanlık Toplu Konut Dairesi Başkanlığı’nın HABITAT-II Kent Zirvesi için çıkardığı “Türkiye’den Yaşam Görüntüleri” kitabında fotoğrafları yayınlandı.