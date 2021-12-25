Fikret Orman'a Beşiktaş'tan büyük şok! Başkanlık yaptığı kulüpten ihraç ediliyor
BEŞİKTAŞ eski başkanı Fikret Orman’a ihraç şoku... Beşiktaş Kulübü’nün 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu, Akatlar Spor Salonu’nda başladı. Bazı üyeler, Fikret Orman'ın kesin ihracı için divan kuruluna dilekçe verdi.Abone ol
Beşiktaş Kulübü’nün 2019 Yılı Olağan İdari Ve Mali Genel Kurulu başladı. Akatlar Spor Salonu’nda gerçekleşen genel kurula Başkan Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu tam kadro olarak katılırken, Kongre Divan Başkanlığı’na Engin Baltacı seçildi.
Beşiktaş Yönetimi’nin önerdiği isim olan Engil Baltacı, kongre üyelerinin çoğunluğunun oyunu aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından genel kurul başladı.
Toplantıda 01/01/2019 - 12/05/2019, 12/05/2019 - 20/10/2019 ve 10-20/10/2019 - 31/12/2019 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulları ayrı ayrı ibraya sunulacak.
Fikret Orman için ihraç talebi
Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman’ın kesin ihraç talebiyle disipline sevki için verilen önerge oy çokluğuyla kabul edildi.
Siyah beyazlılarda eleştirilerin odağında olan Fikret Orman'ın ve yönetiminden kimsenin salonda bulunmaması dikkat çekti.