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İndirim çağrısına ilk cevap Şok Market'ten geldi

İndirim çağrısına ilk cevap Şok Market'ten geldi

Döviz kurundaki sert düşüş sonrası marketlere yapılan indirim çağrılarına ilk olumlu yanıt veren Şok Market oldu. Market zinciri, "Her zaman yapılan fiyat indirim kampanyalarına ek olarak, döviz kurunun düşmesi kaynaklı, temel tüketim ürünlerinde fiyat indirimi yapıldı" açıklamasında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Döviz Garantili Mevduat Hesabı uygulamasına geçildiğinin duyurmasının ardından döviz kurunda düşüş yaşandı. Erdoğan, bu düşüşün derhal fiyatlara yansıtılması konusunda çağrıda bulundu. Vatandaş da, kurun yükselmesiyle artan fiyatların, bu düşüşle inip inmeyeceğini merak edip market fiyatlarını sıkı takibe aldı.

İlk indirim açıklaması

Bunların arkasından ilk indirim açıklaması ŞOK Market'ten geldi. Döviz kurunda yaşanan düşüşün fiyatlara yansıyacağını vurgulayan market zinciri, "Her zaman yapılan fiyat indirim kampanyalarına ek olarak, döviz kurunun düşmesi kaynaklı, temel tüketim ürünlerinde fiyat indirimi yapıldı. Bununla birlikte sürekli uyguladığımız fiyat indirim kampanyaları ve her gün düşük fiyatları müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz" şeklinde bir açıklama yaptı.

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