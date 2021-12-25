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BİM fiyatları indirecek mi? Galip Aykaç'tan indirimler için açıklama!

BİM fiyatları indirecek mi? Galip Aykaç'tan indirimler için açıklama!

Döviz kurunun aşağıya inişi sonrası vatandaş gözlerini markete çevirdi. Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç indirimlerin zaman alacağını söyledi.

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Sosyal medyada, ülke genelindeki zincir marketlere etiketlerini kurdaki düşüşe paralel indirmesi çağrısı yapılırken, Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, süreç hakkında açıklamada bulundu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un önceki gün yaptığı “Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek” yönündeki açıklamasının ardından bakanlık birimleri 81 ilde sahaya indi. Denetimler 81 ilde eş zamanlı olarak başladı.

GPD Başkanı Aykaç konuyla ilgili Hürriyet'e konuştu. Fiyatların yön değiştirmesinin zaman alacağını belirten Aykaç, “Kurdaki düşüş memnuniyet verici. Bizim raf fiyatlarımızı belirleyen durum alış fiyatlarımızdır. Alış fiyatları aşağı gelirse bizler de raf fiyatlarını aşağı güncelleriz. Fiyatların aşağıya yön değiştirmesi zaman alacak gibi duruyor” dedi.

Meselenin herkesin gündeminde olması gerektiğini ve asıl sorunun tedarik olduğunu anlatan Aykaç, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bir çok ürün grubunda arzda sıkıntı var. Buna kağıt, plastik, cam, metal ambalaj sorunu da eklenmiş durumda. Son birkaç haftadır tüketici talep artış davranışı da tedarik zincirini sekteye uğrattı. Üretim bugünlerde çok daha kıymetli hale geldi. Vatandaşın ihtiyacını kesintiye uğratmamak için biz perakendeciler çok gayret ediyoruz ilgili herkesten destek bekliyoruz."

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