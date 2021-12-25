BIST 1.891
DOLAR 10,99
EURO 12,44
ALTIN 638,33
HABER /  GÜNCEL
ADV Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
ADV Pandora’dan Trendyol’a özel kampanya!

Asgari ücret tahmini tutan Cem Küçük'ten emekli zammı için bomba tahmin

Asgari ücret tahmini tutan Cem Küçük'ten emekli zammı için bomba tahmin

Asgari ücret tahmini tutun gazeteci Cem Küçük emekli maaşlarıyla da ilgili yüzde 30 40 zam geleceğini öne sürdü.

Abone ol

Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zamdan sonra 10 milyon emekli maaşlarına yapılacak zamları dört gözle bekliyor. Son olarak asgari ücrete yapılan zammı nokta atışı bilen gazeteci Cem Küçük, emekli zammıyla ilgili heyecanlandıran sözler sarf etti. Küçük, AK Partili yetkililerle konuştuğunu ve emekliye yüzde 30 ila 40 arasında zam yapılacağını açıkladı.

Asgari ücrete gelen zammın ardından gözler 2022 yılı için açıklanması beklenen emekli maaşı zamlarında. Emekliler asgari ücrete gelen yüzde 50'nin üzerinde zammın ardından beklentiyi yükseltti.

"Asgari ücret kadar zam gelecek"

Gazeteci Cem Küçük, emeklileri heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili Hülya Hökenek'in Habertürk'teki Enine Boyuna programında açıklamalarda bulunan Küçük, "Emekliye çok iyi zam gelecek. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu geçtiğimiz gün benim konuğumdu, asgari ücret gibi enflasyon farkları içinde en az yüzde 30-40 zam gelecek. Maaşlar düzeltilecek." dedi.

Asgari ücret tahmini tutmuştu

Cem Küçük asgari ücret konusunda doğru bir tahminde bulunmuştu. TGRT'deki sabah programda Ankara'dan öğrendiği kulis bilgisini paylaşmış ve asgari ücret konusunda nokta atışı yapmıştı. Küçük, "Ankara'da edindiğimiz kaynak, Erdoğan'ın 4 bin 200 TL'ye çıkaracağını söyledi." demişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Emekli maaşlarına gelecek zam sızdı! Memur emekli maaşlarına 1.427 lira zam geliyor
Foto Galeri Emekli maaşlarına gelecek zam sızdı! Memur emekli maaşlarına 1.427 lira zam geliyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Merkel'in politikaları Almanya'yı Rusya'ya mahkum etti
Merkel'in politikaları Almanya'yı Rusya'ya mahkum etti
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
İzmir'de öğretmenden, öğrenciye 'darp' iddiası: Sınıfa götürüp duvara fırlattı
İzmir'de öğretmenden, öğrenciye 'darp' iddiası: Sınıfa götürüp duvara fırlattı
Ahmet Hakan 'küçük yatırımcı çarpıldı' diyenlere sordu! Bu işte senin de payın yok mu?
Ahmet Hakan 'küçük yatırımcı çarpıldı' diyenlere sordu! Bu işte senin de payın yok mu?
Yolcu otobüsü tarlaya uçtu: Yaralılar var
Yolcu otobüsü tarlaya uçtu: Yaralılar var
Galatasaray'dan Yusuf Yazıcı sürprizi
Galatasaray'dan Yusuf Yazıcı sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayınlandı! 5 bakanlıkta atama ve görevden alma
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayınlandı! 5 bakanlıkta atama ve görevden alma
Resmî Gazete’de yayımlandı: Elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırıldı
Resmî Gazete’de yayımlandı: Elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırıldı
İYİ Parti Ali Babacan'ın hayallerine darbe vurdu! İYİ Parti'nin Ali Babacan alerjisi
İYİ Parti Ali Babacan'ın hayallerine darbe vurdu! İYİ Parti'nin Ali Babacan alerjisi
Yoldan çıkan otomobil 30 metrelik uçuruma yuvarlandı! Araçtan fırlayarak öldüler
Yoldan çıkan otomobil 30 metrelik uçuruma yuvarlandı! Araçtan fırlayarak öldüler