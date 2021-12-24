Emekli maaşlarına gelecek zam sızdı! Memur emekli maaşlarına 1.427 lira zam geliyor
Ocak ayında memur emeklisi maaşına ek zam gelip gelmeyeceğini merakla bekliyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zam talebi için Memur-Sen ile görüşmüştü. Emeklilere yapılacak seyyanen zam da kulislere sızdı... İşte ayrıntılar...
Ocak 2022'de emekli aylıklarına kaç lira zam gelecek merak konusu. Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zamla birlikte emeklilerin zam beklentisi de yükseldi. Memur ve memur emeklilerine ek zam için yapılan görüşmeler de Ocak 2022 emekli maaşlarına yüksek oranda zam yapılacağı beklentisini artırdı. Emekli maaşlarına, yüzde 50.51 artırılan asgari ücretle arasındaki farkın açılmaması için yapılacak olan zam oranı da kulislere sızdı. İşte emekli maaş zamlarıyla ilgili ayrıntılar...
Asgari ücretlilere tıpkı emekliler gibi her 6 ayda bir zam yapılıyordu. Ancak 2016 yılından itibaren asgari ücretlilerin zammı yıllık bazda ve yıl başından itibaren uygulanacak şekilde değiştirildi. Emeklilere ise her 6 ayda bir gerçekleşen tüketici enflasyonu kadar zam veriliyor.
Emekli aylıklarına en son temmuz ayında yüzde 8.45 zam yapıldı. Asgari ücrete yıllık yüzde 50.51 zam yapılmıştı. Emeklilerin mağdur olmaması için ocak ayından itibaren en az yüzde 42 civarında bir zammın yapılabileceği konuşuluyor.
3 bin 500 liraya çıkabilir
Emeklilere normal zam olarak, ocak ayında, geçmiş 6 aylık TÜFE kadar zam yapılacak. Bu da tahmini olarak yüzde 13-14 civarında bir zammın zaten garanti olduğunu gösteriyor.