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Galatasaray'dan Yusuf Yazıcı sürprizi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Galatasaray'dan Yusuf Yazıcı sürprizi

 Galatasaray devre arası transfer çalışmaları doğrultusunda Lille'de forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı için kolları sıvadı.

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Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performansın ardından Lille'e transfer olan ve burada geçtiğimiz sezon Ligue 1 şampiyonluğuna erişen Yusuf Yazıcı, bu sezon beklenen performansının altında kalınca yedek kulübesine geriledi. Bu doğrultuda Süper Lig devleri ise milli oyuncunun peşine düştü. Trabzonspor'un oyuncuyla bir ilgisi olduğu bilinirken; Galatasaray'ın da bu transfer için devrede olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray talip oldu

Asist Analiz'in haberine göre; Galatasaray, Gedson Fernandes'in yanı sıra Yusuf Yazıcı'yı da istiyor. Yusuf Yazıcı'nın olası transferi için Galatasaray ile Lille'in anlaşmasının yeterli olmadığı ve Trabzonspor'un da ikna edilmesi gerektiği belirtildi.

Trabzonspor'dan özel madde hamlesi

Bordo-mavililerin Yusuf Yazıcı'yı Lille'e satarken özel bir madde koydurduğu kaydedildi. İşte sözleşmede yer alan o madde;

"Lille Kulübü, Yusuf Yazıcı'yı Türkiye'de başka bir kulübe kiralamayacağını veya satmayacağını taahhüt etmektedir. Lille Kulübü bu taahhüdünü ihlal ederse, Trabzonspor'a 20.000.000.-EUR tazminat bedeli ödeyecektir."

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