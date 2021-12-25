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Girdiği dükkanda Türk bayrağını öptü, sonra paraları çaldı

Girdiği dükkanda Türk bayrağını öptü, sonra paraları çaldı

Bursa'da bir kişi hırsızlık için girdiği iş yerinde, kasadan çıkan Türk bayrağını önce öptü sonra da paraları çaldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Gemlik ilçesinde 19 Aralık'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda, genç bir adam, girdiği dükkanda kasanın olduğu bölüme geldi ve bozuk paraları karıştırmaya başladı.

Türk bayrağını öptü
Kasadan çıkardığı bozuk para poşetini aldıktan sonra çekmeceden eline gelen Türk bayrağını öpen zanlı, daha sonra paraları alıp kayıplara karıştı. O anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polis de soruşturma başlattı.

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