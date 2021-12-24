BIST 1.891
DOLAR 11,02
EURO 12,46
ALTIN 629,97
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul Esenyurt'ta kadın cinayeti 15 yerinden bıçaklandı

İstanbul Esenyurt'ta kadın cinayeti 15 yerinden bıçaklandı

İSTANBUL Esenyurt'ta market alışverişi yapmak için dışarıya çıkan üç çocuk annesi Meryem Yılmaz, daha önce internet üzerinden tanıştığı ve takıntılı olduğu iddia edilen adam tarafından 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayı gerçekleştiren zanlı kaçarken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Abone ol

İSTANBUL Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana gelen olayda; iddiaya göre, evinden markete çıkan üç çocuk annesi Meryem Yılmaz, parkın içinden geçtiği sırada daha önce internetten tanıştığı bir adamın saldırısına uğradı. 15 yerinden Yılmaz'ı bıçaklayan saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından kadını hastaneye kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen Meryem Yılmaz hayatını kaybetti.

Saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı

Polis ekipleri olay sonrası geniş çaplı çalışma başlattı. 40 yaşlarında şüpheli bir şahsın olaydan önce çevrede dolaştığını öğrenen ekipler kamera görüntülerini incelemeye aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
TAB Başkanı: Fiyat düşürmeyen esnafları protesto edelim
TAB Başkanı: Fiyat düşürmeyen esnafları protesto edelim
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
MÜSİAD indirim yapan firmaları duyurdu
MÜSİAD indirim yapan firmaları duyurdu
Erdoğan açıkladı! Merkez Bankası yine faiz indirecek
Erdoğan açıkladı! Merkez Bankası yine faiz indirecek
Mohamed Salah imzalayacağı yeni sözleşme ile rekor kıaracak
Mohamed Salah imzalayacağı yeni sözleşme ile rekor kıaracak
İsrail'den "gizli amaçlar" için 2,9 milyar dolarlık bütçe
İsrail'den "gizli amaçlar" için 2,9 milyar dolarlık bütçe
İngiltere'de günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor
İngiltere'de günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor
İstanbul Mavi Kart ile öğrenci kartı kaç lira oldu! İşte tam ve öğrenci bileti zamlı ücreti
İstanbul Mavi Kart ile öğrenci kartı kaç lira oldu! İşte tam ve öğrenci bileti zamlı ücreti
'Bu fiyattan dolar almayın bir kez daha düşecek'! Para uzmanı Tunç Şatıroğlu uyardı
'Bu fiyattan dolar almayın bir kez daha düşecek'! Para uzmanı Tunç Şatıroğlu uyardı
Susurluk hükümlüsünün öldüğü cinayette gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı
Susurluk hükümlüsünün öldüğü cinayette gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı