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Susurluk hükümlüsünün öldüğü cinayette gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Kadıköy'de bir restoranda çıkan silahlı çatışmada Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis Şahin Aslan'ın hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

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İSTANBUL Kadıköy Kalamış'taki bir restoranda 21 Aralık'ta husumet nedeniyle çıkan silahlı çatışmada Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis Şahin Aslan hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ünün hastanedeki tedavisi sürerken 4'ü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılık 1 şüpheliyi ifade almasının ardından serbest bırakırken 2 şüpheliyi adli kontrol hükümleri uygulanması, 1 şüpheliyi de tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği 1 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verirken 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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