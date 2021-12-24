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'Bu fiyattan dolar almayın bir kez daha düşecek'! Para uzmanı Tunç Şatıroğlu uyardı

'Bu fiyattan dolar almayın bir kez daha düşecek'! Para uzmanı Tunç Şatıroğlu uyardı

Bugün dolar kuru yüzde 4'lük bir yükselişle tekrar 11.80 liranın üzerinde. 'Bu fiyattan dolar alınır mı?' diye soranlara piyasa teknik analisti Tunç Şatıroğlu, "acele etmeyin" deyip tüyoyu verdi...

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Dün 11 iranın altına inen dolar bugün yüzde 4'ten fazla yükselerek 11.80 liranın üzerine çıktı. Dolardaki hafif yükseliş sürerken piyasa teknik analisti Tunç Şatıroğlu'ndan dolar alacaklara uyarı geldi. "Dolar TL'de dikkatli olunmalı" diyen Tunç Şatıroğlu, "Rezervler eksiyken bile merkez ve kamu bankaları dolar satıyor. Bu noktada yeni müdahaleler gelebilir." uyarısı yaptı.

Dolar almak için acele etmeyin

Dolar kuru için 12 liraya baraj kurulmaya çalışıldığını belirten Şatıroğlu, doların son kez biraz daha aşağılara basılabileceğini belirtip şöyle devam etti: "Öyle sanıyorum ki 12'ye baraj kurulmaya çalışılıyor. Son bir aşağı basabilirler bu durumda. Alım için acele edilmemeli..."

Panikletmek isteyenleri dinlemeyin

Bundan sonraki süreçte sosyal medyadan yapılacak yönlendirmeler konusunda uyaran Tunç Şatıroğlu, "Paniklemeyin, haberlerin kaynağını araştırın. Trol ordularının yaptığı çağrılara ise kayıtsız kalın. Ancak o şekilde servetinizi koruyabilirsiniz. Duygularla değil, bilgiyle hareket edin" dedi.

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