Fatih Erbakan: Bu oranda asgari ücret artışı beklemiyorduk

Fatih Erbakan, 2022 yılı için belirlenen 4 bin 253 lira asgari ücretin kendilerini şaşırttığını söyledi.

Abone ol

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bursa'da katıldığı parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Fatih Erbakan, yanlış politikalardan vazgeçilmesi gerektiğini söyleyerek asgari ücretle ilgili açıklamarda bulundu.

"Hükümet bizi şaşırttı"

Erbakan, 4 bin 253 liraya yükseltilen güncel ücrete ilişkin, şunları söyledi:

"Açıkça ifade etmek isterim ki, hükümet bizi şaşırttı. Bugüne kadar yaptıkları uygulamalar, verdikleri maaş zamlarının gayet üzerinde bir maaş zammı yapılmış oldu.

"Bu oranda bir asgari ücret artışı beklemiyorduk"

Bu oranda bir asgari ücret artışını beklemiyorduk. Öte yandan, Yeniden Refah Partisi olarak taban teşkilatlanmasına çok önem veriyoruz. Teşkilat modeline uygun Milli Görüş’ün teşkilatlanma için çok ciddi gayret gösteriyoruz."

"Türk parası pul olmasın diye bu adımlar atılmıştı"

Konuşmasının devamında Türkiye modelinin üretim, istihdam ve ihracat odaklı bir model olması gerektiğini ifade eden Erbakan, "Üretim ve ihracat olmadan dış ticaret açığı bu seviyede olduğu zaman ve kaynak ihtiyacı da doğal yoldan milli kaynaklarla değil dış borçla karşılandığı zaman döviz talebi ve yokluğu sürekli olarak dövizin patlaması demek olacak. Milli Görüş merhum Erbakan hocamızın önderliğinde 1976-77 yıllarında Türk lirası pul olmasın diye bu adımlar atılmıştı. Hem merkezi hem mahalli yönetimler için mutlaka denk bütçe zorunluluğunun getirilmesi gerekiyor. Milli kaynak paketleriyle, kendi imkanlarımızla finansal kaynağa dönüştürülmesiyle kaynak üretilmesi ve bütün harcamaların üretilen kaynaklarla karşılanması lazım. Bir an evvel üretimin ve ihracatın artırılması için gereken iklimin oluşturulması lazım." diye konuştu.