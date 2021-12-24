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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürdistan çıkışına HDP'den tepki geldi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürdistan çıkışına HDP'den tepki geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Kürdistan lafından rahatsızım" sözlerine ilk tepki Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van Milletvekili Murat Sarısaç'tan geldi. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de konuyla alakalı bir paylaşımda bulundu.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "HDP'ye ne diyorsunuz? İttifakta mı? Kimileri 'Kürdistan' diyor, rahatsız oluyor musunuz?" sorularına, "Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum" sözleriyle yanıt vermişti.

HDP'den Kılıçdaroğlu'na tepki

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine,  "Kürdistan'dan rahatsız olan Kürdü nasıl kabullenebilir ki?" paylaşımıyla Twitter'den tepki gösterdi.

"Sistemin muhalefeti bir ileri iki geri"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de konuyla alakalı, "İktidarın değil, muhalefetin de aynı çıkmaz sokaklarda dolandığı ülkede toplumsal barışı var edecek siyasi özgürlüklerin, yeni politik kültürün ve demokratik bir yaşamın yaratılması ne kadar zor. Sistemin muhalefeti bir ileri iki geri…" paylaşımında bulundu.

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