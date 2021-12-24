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Sovyetler'in son lideri Gorbaçov: Sovyetler dağıldı ABD'nin kibri başına vurdu

Sovyetler'in son lideri Gorbaçov: Sovyetler dağıldı ABD'nin kibri başına vurdu

Mihail Gorbaçov, son lideri olduğu Sovyetler Birliği’nin (SSCB) dağılmasından sonra, ABD’nin kibrinin başına vurduğunu, bunun da NATO’nun genişletilmesi fikrine ve kolektif güvenlik ilkelerinin unutulmasına yol açtığını söyledi.

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Sputnik’e konuşan Gorbaçov, Washington ile Rusya’ya karşı zarar gelmeksizin farklı bir şekilde ilişkiler tesis etmenin mümkün olup olmadığı sorusunu yanıtladı.

SSCB’nin dağılmasının ekonominin çökmesi ve kaosa yol açtığını belirten Gorbaçov, “Öylesi bir durumda ABD ile, Batı ile eşit haklara dayalı ilişkiler nasıl umulabilirdi? Bu birincisi. İkincisi ise, Batı’da, özellikle de ABD’de bir zafer kazanmış edasının görülmüş olması önemli. Kibirleri, özgüvenleri başlarına vurdu. Soğuk Savaş’ta zafer ilan ettiler. Sonuçta dünyayı cepheleşmeden, nükleer yarıştan birlikte çekip çıkardık. Ancak hayır, ‘muzafferler’ yeni bir imparatorluk kurmaya karar verdi. NATO’nun genişletilmesi fikri de buradan çıktı” ifadelerini kullandı.

Rusya yönetiminin en başta buna çok durgun tepki verdiğini belirten Gorbaçov, “1991’de ciddi şekilde tartışılan kolektif güvenlik konuları, Avrupa Güvenlik Konseyi’nin kurulması, Paris Sözleşmesi unutulmaya terk edildi” açıklamasını yaptı.

Gorbaçov ayrıca kolektif güvenlikle ilgili fikirlere dönüş yapmak içinn hala geç olmadığını, kaydetti ve açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu şimdi olur mu bilmem ama, Rusya ile ABD liderleri (Vladimir Putin ve Joe Biden) arasında gerçekleşen görüşmenin ardından bir çeşit süreç başladı. Ben de bunu destekliyor ve bir sonuca varılmasını umuyorum. Böyle tüm Avrupa kendini güvende hissedecektir.”

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