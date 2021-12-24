BIST 1.851
DOLAR 11,68
EURO 13,25
ALTIN 672,94
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Şanlıurfa'da sağlık ocağının kapısında eşini öldürdükten sonra intihar etti

Şanlıurfa'da sağlık ocağının kapısında eşini öldürdükten sonra intihar etti

Şanlıurfa’da cinnet getiren şahıs, 6 aylık bebeklerini aşıya götürdüğü sağlık ocağının kapısında eşini öldürdükten sonra intihar etti.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi 23 Nolu Aile Sağlığı Merkezi önünde yaşandı. İddiaya göre, Meral Baran isimli kadın, eşi Mehmet Şah Baran ile birlikte 6 aylık bebeklerini sağlık ocağına aşıya götürdü.

Burada tartışan çift dışarı çıktı. Dışarıda da tartışmaya başlama devam edince cinnet getiren koca, eşini silahla vurduktan sonra kafasına sıkarak intihar etti. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile polis sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede her iki şahsın da hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin neden tartıştığı henüz belirlenemedi.
Olay yerindeki inceleme ve soruşturma devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ümit Özdağ 'Bilgisayarım habersiz değiştirildi israf' dedi Gerçek ortaya çıktı
Ümit Özdağ 'Bilgisayarım habersiz değiştirildi israf' dedi Gerçek ortaya çıktı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yılbaşında okullar tatil mi 30-31 Aralık resmi tatil mi MEB duyurdu
Yılbaşında okullar tatil mi 30-31 Aralık resmi tatil mi MEB duyurdu
Halk TV'ye bağlanan eski vekil Şevket Bülent Yahnici MHP'den ihraç ediliyor
Halk TV'ye bağlanan eski vekil Şevket Bülent Yahnici MHP'den ihraç ediliyor
Yasaklı içerikleri silmeyen Google'a bakın ne kadar ceza verildi
Yasaklı içerikleri silmeyen Google'a bakın ne kadar ceza verildi
Yağ ve süt üreticileri indirim yapmak için şart koştu
Yağ ve süt üreticileri indirim yapmak için şart koştu
Döviz kurlarındaki düşüş erken rezervasyonda fiyatlara yansıdı yüzde 30-35 düşüş oldu
Döviz kurlarındaki düşüş erken rezervasyonda fiyatlara yansıdı yüzde 30-35 düşüş oldu
Eleştiriler Özgür Demirtaş'ı delirtti! Twitter üzerinden açtı ağzını yumdu gözünü...
Eleştiriler Özgür Demirtaş'ı delirtti! Twitter üzerinden açtı ağzını yumdu gözünü...
Libya'da seçimler ertelendi Türk Dışişleri Bakanlığından açıklama
Libya'da seçimler ertelendi Türk Dışişleri Bakanlığından açıklama
Yılbaşı öncesi yüzde 30 indirim! 400 liraydı 290 liraya düştü: En çok talep edilen...
Yılbaşı öncesi yüzde 30 indirim! 400 liraydı 290 liraya düştü: En çok talep edilen...