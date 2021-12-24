Halk TV'ye bağlanan eski vekil Şevket Bülent Yahnici MHP'den ihraç ediliyor

Alparslan Türkeş Vakfı'nın Türkeş'i anma etkinliğine yönelik saldırı sonrası Halk TV'ye bağlanarak yaptığı açıklamada MHPyi işaret eden MHP'li eski vekil Şevket Bülent Yahnici, MHP tarafından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

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Alparslan Türkeş Vakfı'nın etkinliğine saldırıyla ilgili tartışmalar devam ediyor.

Alparslan Türkeş Vakfı'nın, Alparslan Türkeş'in doğum günü nedeniyle Ankara'da düzenlediği etkinliği bir grup basmıştı. Anmada çıkan arbedede yaralananlar olmuştu.

Alparslan Türkeş Vakfı'nın Türkeş'i anma etkinliğinde konuklardan biri de 1999-2002 arasında MHP Milletvekili olan Şevket Bülent Yahnici'ydi.

Yahnici, saldırıdan sonra Halk TV'ye katılarak, yaşananları yorumladı. Yahnici "Grubun önünde bulunan birisi 'MHP geldi' diyerek, fırsat ve boşluk bulduğu ilk anda arkadaşlarımıza çullandı" dedi.

Yazar İsmail Saymaz, bugünkü yazısında Yahnici'nin MHP'yi işaret etmesi üzerine MHP tarafından kesin ihraç istemiyle disiplin soruşturması açıldığını yazdı

Yahnici'nin beyanlarının partinin birlik ve beraberliğini zedelediği ileri sürüldü.

Bu arada, Yahnici'nin oğlu Ercüment Devlet Yahnici hakkında sosyal medya paylaşımlarından ötürü soruşturma başlatıldı. Yahnici, birkaç ay önce sokakta şiddete maruz kalmıştı.