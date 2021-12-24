BIST 1.848
DOLAR 11,72
EURO 13,27
ALTIN 681,63
HABER /  GÜNCEL

2022 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor kaç gün tatil?

2022 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor kaç gün tatil?

2022 yılında Ramazan ayı ne zaman başlıyor ne 2022 Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor araştırması şimdiden başladı. 2022 Diyanet dini günler takvimine göre Ramazan ayı 2 Nisan Salı günü başlayacak. 1 Mayıs günü son bulacak. 2 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü. kutlanacak.

Abone ol

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2022 yılında Nisan ayına denk geliyor. 2022 Ramazan başlangıcı ne zaman? Ramazan Bayramı 2022 tatili kaç gün? 2022 yılının dini günleri belli oldu. Ramazan ayı 2 Nisan’da başlıyor.

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2022 yılında Nisan ayına denk geliyor.

2022 yılında 2 Nisan günü başlayan oruç 1 Mayıs günü son bulacak. 2 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü.

Ramazan ayında önemli günler…

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

2022 yılı dini günleri…

Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba

Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı

Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi

Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi

Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma

ÖNCEKİ HABERLER
Yağ ve süt üreticileri indirim yapmak için şart koştu
Yağ ve süt üreticileri indirim yapmak için şart koştu
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Döviz kurlarındaki düşüş erken rezervasyonda fiyatlara yansıdı yüzde 30-35 düşüş oldu
Döviz kurlarındaki düşüş erken rezervasyonda fiyatlara yansıdı yüzde 30-35 düşüş oldu
Libya'da seçimler ertelendi Türk Dışişleri Bakanlığından açıklama
Libya'da seçimler ertelendi Türk Dışişleri Bakanlığından açıklama
Yılbaşı öncesi yüzde 30 indirim! 400 liraydı 290 liraya düştü: En çok talep edilen...
Yılbaşı öncesi yüzde 30 indirim! 400 liraydı 290 liraya düştü: En çok talep edilen...
2022 sınav tarihleri 2022 üniversite sınavı ne zaman yapılacak?
2022 sınav tarihleri 2022 üniversite sınavı ne zaman yapılacak?
Ali Babacan: Bu kadar büyük gidiş geliş ekonomiye ağır gelir
Ali Babacan: Bu kadar büyük gidiş geliş ekonomiye ağır gelir
Akbank Genel Müdürü Binbaşgil: 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' dolarizasyonu azaltacak
Akbank Genel Müdürü Binbaşgil: 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' dolarizasyonu azaltacak
31 Aralık okullar öğleden sonra tatil mi yılbaşı tatili kaç gün?
31 Aralık okullar öğleden sonra tatil mi yılbaşı tatili kaç gün?
İzmir'de 3 Suriyelinin sır ölümü! 'Notlar geldi, ben yaktım' deyip itiraf etti: İtfaiye raporu ortaya çıktı
İzmir'de 3 Suriyelinin sır ölümü! 'Notlar geldi, ben yaktım' deyip itiraf etti: İtfaiye raporu ortaya çıktı