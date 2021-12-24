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Yağ ve süt üreticileri indirim yapmak için şart koştu

Yağ ve süt üreticileri indirim yapmak için şart koştu

Döviz kurundaki artışları zam olarak jet hızında yansıtan yağ ve süt sektörü indirim içinse ellerindeki stokları bitirme şartını öne sürdü.

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Son haftalarda dolar kurunun rekor kırarak 18 liraya kadar çıkması sonucunda pek çok sektörde ürünlere zam yapılmıştı. Vatandaşın belini büken bu artışlar, gıda fiyatlarına da yansımıştı. Öyle ki bazı marketlerde ayçiçek yağının satışına kota getirilmiş, hatta gelen fotoğraflarda ürünlerin zincirle bağlandığı görülmüştü. Ayçiçek yağı fiyatları altın fiyatlarıyla yarışır hale gelmiş, zincir marketlerde ürünün fiyatı 120 TL'yi bulmuştu.

Marketlere yansımadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü açıkladığı kur korumalı TL vadeli mevduat sistemi sonrasında dolar 12 lira seviyelerine kadar düştü. Ancak bu durum hala market fiyatlarına yansımadı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, doların düşüşü sonrasında Tarım kredi marketlerinde yüzde 11'e yakın indirim yapılan ayçiçek yağı 106 TL'den satılmaya başlandı. Ancak diğer zincir marketlerde herhangi bir düşüş görülmedi.

İndirimler iki haftaya kadar artar

Vatandaşın gözü kulağı indirim haberler indeyken yağ ve süt toptancılarından dikkat çeken bir açıklama geldi. Yağ toptancıları, "Son dönemde yağın paleti 600 TL'ye kadar çıkmıştı 520 TL'ye düştü. Dolar burada sabit kalacak fabrikalar yeni fiyat belirleyecek. İndirimler iki haftaya kadar daha da artar. Önceden piyasaya güven olmadığı için herkes kendince önlem alıp stok yapmıştı" ifadelerini kullandı.

Stok yaptığımız ürünleri tüketmemiz lazım

Süt ürünleri toptancıları ise kur düşüşüyle ilgili "Ambalaj ürünlerine hemen yansır. Eldekileri tüketmemiz lazım. Ne kadar sürede tükeneceğinin ön görüsünü yapamıyoruz. Ürün olarak aynı stoktayız. Haftalık ve aylık aldığımız ürünler var. Fabrikalardan aylık aldıklarımızı bir ay sonra haftalığı bir haftaya öğrenebileceğiz." dedi.

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