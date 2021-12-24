İzmir'de 3 Suriyelinin sır ölümü! 'Notlar geldi, ben yaktım' deyip itiraf etti: İtfaiye raporu ortaya çıktı

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde bir beton şirketinde çalışan Suriye uyruklu 3 işçinin öldüğü yangınla ilgili itfaiye raporu ortaya çıktı. Raporda, odadaki elektrikli ısıtıcının fişinin prize takılı ve çalışır vaziyette olduğu ve yatakları tutuşturması sonucu yangının çıkmış olabileceği belirtildi.

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Güzelbahçe'deki bir beton şirketinde çalışan Suriye uyruklu Ahmed El Ali (21), Memun En Nebhan (23) ve Muhammed El Hüseyin El Abdo El Biş'in (17) kaldığı odada 16 Kasım gecesi yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, 3 işçiyi yaralı olarak odadan çıkarıp, yangını söndürdü. İzmir’deki hastanelere kaldırılan işçilerden Ahmed El Ali ve Muhammed El Hüseyin El Abdo El Biş 2 gün sonra, Memun En Nebhan ise 1 hafta sonra yaşamını yitirdi.



Polisin yürüttüğü soruşturma sürerken, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı yangın ile ilgili hazırladığı ön raporunu tamamladı. Raporda, odadaki elektrikli ısıtıcının fişinin prize takılı ve çalışır vaziyette olduğu ve yangının ısıtıcının yakındaki yatakları tutuşturması sonucu çıkmış olabileceği belirtildi. Rapor, İzmir Emniyet Müdürlüğü ile de paylaşıldı.



Başka suçtana yakalandı, 'ben yaktım' dedi

Bu arada yangından 14 gün sonra Seferihisar ilçesinde şans oyunları bayisi işleten bir çiftin para ve değerli eşyalarını gasbedip, bıçakla yaralayarak kaçan Kemal Korukmaz, polisteki ifadesinde, 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangını, 5 litrelik benzin bidonu yanına alıp, odayı kundaklayarak kendisinin çıkardığını ileri sürdü.



"Temizle, temizliğe başla notları geldi"

JİTEM adına çalıştığını ve kendisine sürekli olarak notlar geldiğini ve bu notlar arasında 'temizle', 'temizliğe başla' gibi ifadeler bulunduğunu öne süren Korukmaz, bunu da 'Suriyelileri öldürmek' şeklinde algıladığını ifadesinde söyledi. Korukmaz, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hem yangın hem de gasp nedeniyle tutuklandı.



Zanlı ölen Suriyelilerle tanışıyordu

Suriyeli işçilerin hayatını kaybettiği işyerinin avukatı Göktuğ Dağgeçen de zanlının bölge halkı tarafından tanınan biri olduğunu belirterek, işyeri çalışanlarıyla ve ölen üç Suriyeli işçiyle de tanıştığını söyledi. Yangının çıktığı gün itfaiyenin “Bir sobanın devrilmesi ya da bir elektrik kaçağından şüpheleniyoruz” diye beyanda bulunduğunu, 5-6 gün sonra çıkan itfaiye raporunda da benzer bir açıklamanın yer aldığını belirtti.



"Üçünün aynı anda yanması, bir sobanın harlanmasıyla olabilecek bir durum değil"

Bunun üzerine olay yerinin incelenmesi talebinde bulunduklarını kaydeden Dağgeçen, “Olay Yeri İnceleme’den gelen arkadaşlar yanmamış olan parçaları bulmaya çalıştılar, elektrik tesisatını tek tek kontrol ettiler. Elektrik tesisatında herhangi bir sıkıntı olmadığını söylediler. Bunun sobayla ilgili bir durum olabileceğini söylediklerinde benim beyanım şu oldu; burada gerçekleşen bir olayda üç kişiden bahsediyoruz, üçünün aynı anda yanması, bir sobanın harlanmasıyla olabilecek bir durum değil. Bizim şüphemiz bu noktada. Bunun üzerine zaten hani bir inceleme devam etti." dedi.



2'si İzmir'e biri de Suriye'ye defnedildi

Bu arada zanlıyı tanıyan bir işçinin olayı zanlının yapmış olabileceği yönündeki beyanlarının Emniyet’e iletildiğini kaydeden Dağgeçen, bunun üzerine teknik takibin başladığını belirtti. İşyeri avukatı, işçilerden ikisinin olaydan iki gün sonra hayatını kaybettiğini, bu süreçte ailelerine ulaşılamadığı için İzmir’de defnedildiklerini söyledi. Üçüncü işçinin ise bir hafta sonra hayatını kaybettiğini ve bu süreçte ulaşılan ailesinin talebi üzerine Suriye’ye defnedildiğini açıkladı.



"Her şeyin planlanarak adım adım hazırlandığı çok ortada"

Dağgeçen de zanlının akli dengesinin bozuk olduğu yönündeki iddiaları pek gerçekçi bulmadığını belirtip “Olay gerçekleştikten sonrasında şahıs aynı işyerine tekrar gelip ‘Böyle bir olay nasıl gerçekleşti’ şeklinde bile hareketlerde bulunuyor. Bu akli dengesi bozuk olan bir insanın çok yapabileceği bir şey değil. Yani her şeyin planlanarak adım adım hazırlandığı çok ortada.” diye konuştu.



Elektrikli ısıtıcıdan yangın çıkmış olabilir

Korukmaz'ın avukatı ise savcılığa verdiği dilekçesinde, müvekkilinin akli dengesinin yerinde olup olmadığını belirlenmesi için adli muayene talep etti. Öte yandan emniyet yetkilileri, itfaiyenin ön raporuna göre yangının elektrikli ısıtıcısından çıkmış olabilme ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek soruşturmanın sürdüğünü söyledi.