BIST 1.848
DOLAR 11,72
EURO 13,27
ALTIN 681,63
HABER /  GÜNCEL

Kira uyuşmazlıklarında ara buluculuk dava şartı haline gelecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kira uyuşmazlıklarında ara buluculuk dava şartı haline gelecek

Kiraların ödenmemesi durumunda veya tespitiyle ilgili uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce mülk sahipleriyle kiracıların ara bulucuya başvurmaları dava şartı haline getirilecek.

Abone ol

Türkiye genelinde işçi-işveren, tüketici ve ticari uyuşmazlıklarda başarıyla uygulanan ara buluculuğun kapsamının Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde genişletilmesi gündeme geldi.

Uyuşmazlıkların kısa sürede çözüme kavuşturulmasını sağlayan ara buluculuğun kira uyuşmazlıklarında da uygulanması planlanıyor.

Üzerinde çalışılan yeni uygulama kapsamında kira uyuşmazlıklarında ara buluculuk dava şartı haline getirilecek.

Dava açmadan önce...

Kiraların ödenmemesi ya da tespitine ilişkin uyuşmazlıklarda taraflar dava açmadan önce ara bulucuya başvuracak. Ara buluculuk görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması halinde ise dava açılabilecek.

Ara buluculukta başarı oranları artıyor

Ara buluculukta bugüne kadar müzakeresi tamamlanan 2 milyon 487 bin 377 dosyadan 1 milyon 715 bin 864'ünde anlaşma sağlandı. Başarı oranının yüzde 69 olduğu ara buluculuk sayesinde kısa sürede uyuşmazlıklar çözüme kavuşturuldu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adana'da düzenlenen "Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı"nda, "Önümüzdeki dönemde bazı başlıklarda ara buluculuk uygulamasını geliştirmek istiyoruz. Bu konuda da kirayla ilgili bahsetmek isterim, kira uyuşmazlıklarının da ara buluculuk yoluyla çözüme kavuşturulması hususunda bir düzenleme için çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Emekli maaşlarına gelecek zam sızdı! Emekli maaşlarına en az 1.427 lira zam geliyor
Foto Galeri Emekli maaşlarına gelecek zam sızdı! Emekli maaşlarına en az 1.427 lira zam geliyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
4-5 gündür haber alınamıyordu! Osmaniye'de koku gelen eve girenler şok oldu
4-5 gündür haber alınamıyordu! Osmaniye'de koku gelen eve girenler şok oldu
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Uşak'ta TOKİ konutları için kura çekildi
Uşak'ta TOKİ konutları için kura çekildi
Bakan Pakdemirli'den fiyat artışları için açıklama: Birkaç gün sabırlı olalım
Bakan Pakdemirli'den fiyat artışları için açıklama: Birkaç gün sabırlı olalım
Soğukla birlikte satışlar arttı! Balık fiyatları cepleri yaktı: Ucuzlayacağını zannetmiyoruz.
Soğukla birlikte satışlar arttı! Balık fiyatları cepleri yaktı: Ucuzlayacağını zannetmiyoruz.
OMIX'in iki telefonu Türkiye pazarında! Tek dokunuşla devre dışı bırakıyor
OMIX'in iki telefonu Türkiye pazarında! Tek dokunuşla devre dışı bırakıyor
Üsküdar’da zincir marketlere yüksek fiyat denetimi
Üsküdar’da zincir marketlere yüksek fiyat denetimi
Aksaray'daki dayakçı öğretmen 'hap kullanıyorum' dedi savunması çıldırttı: Görüntüleri izleyince...
Aksaray'daki dayakçı öğretmen 'hap kullanıyorum' dedi savunması çıldırttı: Görüntüleri izleyince...
İndirimli altın ve elektronik eşya getireceğiz diye dolandırdılar 281 yıl ceza
İndirimli altın ve elektronik eşya getireceğiz diye dolandırdılar 281 yıl ceza
Kovid-19 tedavisi gördüğü hastaneden kaçan hükümlü yakalandı
Kovid-19 tedavisi gördüğü hastaneden kaçan hükümlü yakalandı