3. doz korona aşısı kimlere yapılacak hatırlatma aşısı ne zaman yapılacak?

Vatandaşların 3. doz aşı kimlere yapılıyor, ne zaman yapılacak sorularının yanıtını merak ediyor. İşte Sağlık Bakanlığı açıklamaları ışığında merak edilenlerin yanıtı, MHRS ve e-Devlet ile 3. Doz aşı randevusu alma ekranı!

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3. doz aşı için çalışmalara başlandığı, geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulmuştu. Konuya ilişkin detaylı açıklama yapılırken, vatandaşlar da 3. doz Biontech aşısı ne zaman yapılacak, kimlere yapılacak, 3. hatırlatma dozu kimlere yapılacak ve nasıl randevu alınacak soruları merak konusu oldu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında çift doz aşılanan vatandaş sayısı 50 milyona yaklaşırken 18 yaş üstüne üçüncü doz aşı hakkı yani hatırlatma dozu hakkı tanımlandı. Aşı hakkı gelen vatandaşlar BioNTech 3. Doz aşı randevusu nasıl ve nereden alınır sorusunun yanıtını ararken sıra bekleyen vatandaşlar da 3. doz aşı kimlere yapılıyor, ne zaman yapılacak diye araştırıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuyla ilgili son açıklamaları ışığında BioNTech 3. Doz aşı zorunlu mu, kimlere yapılacak gibi soruların yanıtı haberimizde. İşte 3. Doz aşı randevusu alma ekranı için MHRS ve e-Devlet linki!

Hatırlatma dozu 3. doz ne zaman yapılacak: Hatırlatma dozu olarak da adlandırılan 3. Doz aşı uygulaması geçtiğimiz hafta başladı. Bu noktada 18 yaş üstü vatandaşlara tanımlanan 3. Doz aşı hakkı öncelikli gruplar başta olmak üzere tüm vatandaşlara tanımlanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama ışığında aşıların yapılacağı sıralama şu şekilde;

3. doz aşı kimlere yapılacak:

Aşıların 3 ila 6 ay arasında en çok koruyucu özellik gösterdiği belirlenmiştir. Bu bakımdan hatırlatma dozu aşılarının yapılması gerekmektedir. Daha önce 60 yaş üzeri vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılarına başlanmıştı.

Son yapılan değerlendirmede 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılamasının başlatılmasına karar verilmiştir. 11 Kasım'dan itibaren mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay zaman geçmiş 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden olabileceklerdir.

3. Doz aşı randevusu açıldı mı:

2 doz BioNTech aşısını olmuş ve riskli grupta bulunan vatandaşlar için aşı randevu ekranı erişime açıldı. Söz konusu gruplarda yer alan vatandaşlar aşı randevularını alarak yarından itibaren sağlık kuruluşlarına müracaat edebilir. Öncelikli gruplarda bulunmayan ve aşı randevusu alma ekranında "aşı süreciniz tamamlanmıştır" uyarısıyla karşılaşan vatandaşlar ise riskli grupların aşılarının tamamlanmasını bekleyecek.

Üçüncü doz aşı zorunlu mu:

Ülkemizde tüm aşılarda olduğu gibi Covid-19 aşılarında da gönüllülük esastır. İlk iki dozda olduğu gibi hatırlatma dozu olan üçüncü dozda da aşı olma tercihi vatandaşa aittir.

3. doz aşı randevusu nasıl alınır:

Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.