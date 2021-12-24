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Afyonkarahisar'da araç uçuruma düştü 30 metre yuvarlandı! Feci kazadan acı haber geldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Afyonkarahisar'da araç uçuruma düştü 30 metre yuvarlandı! Feci kazadan acı haber geldi

AFYONKARAHİSAR’da kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metrelik uçurumdan aşağı düşen otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

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Kaza, Bayat ilçesi Tavşantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Gökdeniz (47) idaresindeki 35 AIK 746 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki bariyerlere çarpıp ardından sulama kanalına girip sonrasında yaklaşık 30 metre yükseklikteki şarampolden aşağı yuvarlandı.

Kazayı gören çevredekilerin durumu 112 Acil servise bildirmesi ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildiği. Bölgeye gelen ekipler sürücü Gökdeniz’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Gökdeniz’in cansız bedeni Bayat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Uçuruma düşen araç ise ekiplerin yaptığı yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından düştüğü uçurumdan çıkarıldı.

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