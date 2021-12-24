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5 bin 500 yıllık! İstanbul'da kazılarda ortaya çıktı gören şaştı kaldı: Nadir rastlanıyor, dini ritüel olabilir

Demirören Haber Ajansı
5 bin 500 yıllık! İstanbul'da kazılarda ortaya çıktı gören şaştı kaldı: Nadir rastlanıyor, dini ritüel olabilir

İSTANBUL Beşiktaş-Mecidiyeköy metro hattının Beşiktaş istasyonu inşaatında yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkanlar bilim dünyasını heyecanlandırdı.

5 bin 500 yıllık! İstanbul'da kazılarda ortaya çıktı gören şaştı kaldı: Nadir rastlanıyor, dini ritüel olabilir

Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy- Mahmutbey Metro hattının Beşiktaş İstasyonu olacak alanda, İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından 2016'dan bu yana arkeolojik kazı çalışmaları yürütülüyor.

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5 bin 500 yıllık! İstanbul'da kazılarda ortaya çıktı gören şaştı kaldı: Nadir rastlanıyor, dini ritüel olabilir

Aralıksız devam eden kazılarda daha önce kurgan tipi mezarlar ve kalkolitik döneme ait çanak çömlek parçaları bulunmuştu. 

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5 bin 500 yıllık! İstanbul'da kazılarda ortaya çıktı gören şaştı kaldı: Nadir rastlanıyor, dini ritüel olabilir

Kalkolitik döneme yani milattan önce 4500-5000 yıllarına dayana bu kalıntılar İstanbul'un bilinen tarihini değiştirmişti.

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5 bin 500 yıllık! İstanbul'da kazılarda ortaya çıktı gören şaştı kaldı: Nadir rastlanıyor, dini ritüel olabilir

 Kazı çalışmalarında kurgan mezarları sayısı 124 yükselirken bu mezarların birinde ise çınar ağacına ait olduğu düşünülen çok sayıda yaprak bulundu.

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