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Herkes onu arıyor telefonları susmuyor! Rize'de inşaat işçisinin hayatı altüst oldu

Herkes onu arıyor telefonları susmuyor! Rize'de inşaat işçisinin hayatı altüst oldu

RİZE'de birileri tarafından ele geçirilen telefon numarası ile farklı kişilere mesaj atılan inşaat ustasının telefonları susmak bilmiyor.

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Rize’nin Fındıklı ilçesinde bir inşaatta çalışan Ahmet Bolat’a sabah saatlerinde telefon gelerek "Sizin numaranızdan bana icra mesajı atıldı" ifadeleri kullanıldı. İlk başlarda "Yanlış olmuştur ben öyle bir şey atmadım" diyen Bolat arayanların sayısı artınca telefon numarasının ele geçirilerek adına herkese mesaj atıldığını anladı. Sabahın ilk saatlerinde başlayan aramaların ardı arkası kesilmeyince ise polise başvurdu.

Vatandaşlara kendi numarası üzerinden "Aracınız icraya verildi" diye bir mesaj atıldığını ancak kendisinin bundan haberi olmadığını dile getiren Bolat “Benim numaram üzerinden herkese mesaj atmışlar. 20-30 kişi aradı bugün. Ben atmadım, bende giden mesaj yok ama herkes arıyor. Benim numaramdan kim atmışsa mesaj atmış. Suç duyurusunda bulundum. Ben Rize’de bir inşaat işçisiyim. Benim üzerimden herkese borç mesajı gönderiyorlar. Ben göndermiyorum, haberim de yok” ifadelerini kullandı.

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