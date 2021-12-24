Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçını yönetecek isim belli oldu
Trabzonspor - Medipol Başaşkşehir maçını yönetecek isim belli oldu. İşte Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında görev alacak hakemler...Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın en önemli mücadelelerinden Trabzonspor - Medipol Başaşkşehir maçını Halil Umut Meler yönetecek.
Ligin 19'uncu haftasında görev alacak hakemler şöyle:
25 Aralık Cumartesi
13:30 Kasımpaşa - Altay (Tugay Kaan Numanoğlu)
16:00 GZT Giresunspor - Atakaş Hatayspor (Volkan Bayarslan)
16:00 Galatasaray - Fraport TAV Antalyaspor (Ali Şansaln)
19:00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir (Halil Umut Meler)
26 aralık Pazar
13:30 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK (Cüneyt Çakır)
16:00 Aytemiz Alanyaspor - Vavacars Fatih Karagümrük (Alper Ulusoy)
16:00 Göztepe - Adana Demirspor (Atilla Karaoğlan)
19:00 Fenerbahçe - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
27 Aralık Pazartesi
20:00 Yukatel Kayserispor - Demir Grup Sivasspor (Ümit Öztürk)
20:00 İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (Mete Kalkavan)