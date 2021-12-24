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Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçını yönetecek isim belli oldu

Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçını yönetecek isim belli oldu

Trabzonspor - Medipol Başaşkşehir maçını yönetecek isim belli oldu. İşte Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında görev alacak hakemler...

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Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın en önemli mücadelelerinden Trabzonspor - Medipol Başaşkşehir maçını Halil Umut Meler yönetecek. 

Ligin 19'uncu haftasında görev alacak hakemler şöyle: 

25 Aralık Cumartesi

13:30 Kasımpaşa  - Altay (Tugay Kaan Numanoğlu)

16:00 GZT Giresunspor - Atakaş Hatayspor (Volkan Bayarslan)

16:00 Galatasaray  - Fraport TAV Antalyaspor (Ali Şansaln)

19:00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir  (Halil Umut Meler)

26 aralık Pazar 

13:30 Çaykur Rizespor  - Gaziantep FK (Cüneyt Çakır)

16:00 Aytemiz Alanyaspor - Vavacars Fatih Karagümrük (Alper Ulusoy)

16:00 Göztepe - Adana Demirspor  (Atilla Karaoğlan)

19:00 Fenerbahçe  - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

27 Aralık Pazartesi 

20:00 Yukatel Kayserispor - Demir Grup Sivasspor (Ümit Öztürk)

20:00 İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (Mete Kalkavan)

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