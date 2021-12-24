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Kemal Kılıçdaroğlu: Bankada 13 bin avrom var, özellikle TL'ye çevirmedim

Kemal Kılıçdaroğlu: Bankada 13 bin avrom var, özellikle TL'ye çevirmedim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'En son kaybettiğim bir davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde kazandık. 13 bin avro ödediler bana. Böylece bankada 13 bin avrom var. Özellikle Türk lirasına çevirmedim. Onu Erdoğan her gördüğünde Hazineye verdiği zararı görsün diye' ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Adana Çiftçiler Birliğini ziyaretinde yaptığı açıklama dikkat çekti.

Çiftçiye bedava elektrik vaadiyle şimşekleri üzerine çeken Kılıçdaroğlu, bu kez de "bankada 13 bin avrom var" açıklamasıyla gündende.  

Avronu neden Türk lirasına çevirmediğini açıklayan Kılıçdaroğlu'nun sözleri yeni bir polemiğin fitilini ateşleyecek.

"Özellikle Türk lirasına çevirmedim"

Bir çiftçinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine açtığı tazminat davalarını hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu, "O davaların hiçbir önemi yok. Ben onların tamamını kazanıyorum. Ben hak temelli mücadelemi yaparım ve sürdürürüm, o davaların da tamamını kazanacağım. En son kaybettiğim bir davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde kazandık. 13 bin avro ödediler bana. Böylece bankada 13 bin avrom var. Özellikle Türk lirasına çevirmedim. Onu Erdoğan her gördüğünde Hazineye verdiği zararı görsün diye." ifadelerini kullandı.

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