BIST 1.832
DOLAR 11,77
EURO 13,36
ALTIN 678,83
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da tartışma vahşetle bitti! Eşinin başına demir çubukla vurup öldürdü

Antalya'da tartışma vahşetle bitti! Eşinin başına demir çubukla vurup öldürdü

ANTALYA'da Emrah Akgül (33), tartıştığı eşi Rukiye Akgül'ü (31) apartman girişinde demir çubukla başına vurup, öldürdü. Akgül, olay sonrası eve gelen polislere teslim oldu.

Abone ol

Olay, gece 01.30 sıralarında Kepez ilçesi Ayanoğlu Mahallesi 1924 Sokak'ta bulunan apartmanın girişinde meydana geldi. Emrah Akgül ile eşi Rukiye Akgül arasında evde bilenmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa süre içinde büyüyen tartışma apartman girişinde devam etti. Tartışmanın devam etmesi üzerine demir çubuk alan Emrah Akgül, eşi Rukiye Akgül'ü başından yaraladı. Rukiye Akgül kanlar içinde yere yığılırken Emrah Akgül ise eşini yaraladığını belirterek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri Rukiye Akgül'ün öldüğünü belirledi. Eşi Emrah Akgül ise polis ekiplerine teslim oldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Rukiye Akgül'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Kurumu morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Silahlanan Yunanistan'a Hulusi Akar'dan çağrı!
Silahlanan Yunanistan'a Hulusi Akar'dan çağrı!
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
SSK emekli zammı 2022 haberi geldi en düşük emekli maaşı kaç para?
SSK emekli zammı 2022 haberi geldi en düşük emekli maaşı kaç para?
Emekliye zam son haber geldi 2022 emekli maaş zammı kaç para olacak?
Emekliye zam son haber geldi 2022 emekli maaş zammı kaç para olacak?
El Fettah ne demek zikir sayısı kaç kere okunmalı fazileti nedir?
El Fettah ne demek zikir sayısı kaç kere okunmalı fazileti nedir?
Bilim Kurulu üyesi Alper Şener açıkladı! "Hastaların tamamına yakını Delta ve Delta Plus varyantına sahip"
Bilim Kurulu üyesi Alper Şener açıkladı! "Hastaların tamamına yakını Delta ve Delta Plus varyantına sahip"
AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaadine tepki: Senaryosu ve oyunculuğu kötü bir dizi
AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaadine tepki: Senaryosu ve oyunculuğu kötü bir dizi
Merkez Bankası üçüncü gün kur rakamlarını duyurdu! Düne göre biraz yükseldi
Merkez Bankası üçüncü gün kur rakamlarını duyurdu! Düne göre biraz yükseldi
Aile Bakanı Derya Yanık açıkladı: İhtiyaç sahiplerine 106 milyon ödeme
Aile Bakanı Derya Yanık açıkladı: İhtiyaç sahiplerine 106 milyon ödeme
Bergen ne zaman kaç yaşındayken öldü Bergen hayatı kısaca
Bergen ne zaman kaç yaşındayken öldü Bergen hayatı kısaca