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Aile Bakanı Derya Yanık açıkladı: İhtiyaç sahiplerine 106 milyon ödeme

Aile Bakanı Derya Yanık açıkladı: İhtiyaç sahiplerine 106 milyon ödeme

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, aralık ayı içinde 4 nakdi sosyal destek programıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık 106 milyon TL ödeme yapacaklarını duyurdu.

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Bakan Yanık, aralık ayı içinde gerçekleştirilecek olan nakdi sosyal yardım ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yanık, 'eşi vefat eden kadınlara yönelik nakdi yardım', 'muhtaç asker ailelerine yardım', 'muhtaç asker çocuklarına yardım' ve 'öksüz yetim yardımı' kapsamında yapılacak ödemelerin, bugün itibarıyla başlayacağını bildirdi. Eşi vefat eden ve yardıma muhtaç kadınların yanında olmaya devam ettiklerini belirten Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi kadınlara bu kapsamda toplamda 64,3 milyon TL destek sağlayacağız" dedi.

İhtiyaç sahibi asker ailelerine destek

Bakan Yanık, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların aileleriyle çocuklarına da 2 ayrı sosyal yardım programıyla destek verdiklerini hatırlatarak, ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına toplamda yaklaşık 25,1 milyon TL yatıracaklarını kaydetti. Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş, 18 yaş altındaki ihtiyaç sahibi çocuklar için de destekte bulunduklarını anımsatan Yanık, bu kapsamda toplamda 16,6 milyon TL'nin hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını ifade etti.

Nakdi sosyal yardım ödemelerinin 28 Aralık’a kadar hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını belirten Bakan Yanık, "Aralık ayında 4 nakdi sosyal destek programı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık 106 milyon TL ödeme yapacağız. Hak temelli, hesap verilebilir, nesnel kriterlere bağlı ve sürdürülebilir bir sosyal yardım anlayışıyla politikamızı üretmeye ve hizmetlerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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