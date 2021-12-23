Antalya'da bir mermer ocağında Bismillah yazılı mermer bulundu

ANTALYA'da bir mermer ocağında çıkan mermer plakanın üzerinde Arapça 'Bismillah' figürü bulundu. Daha önce arıların 'Allah' yazdığı petekten sonra 'Bismillah' yazılı mermer dünyada ilk defa Türkiye’de keşfedildi. Amerikan medyasının da yayınladığı haber, Unesco tarafından dünya miras listesine alınabilir.

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ANTALYA'da bir mermer ocağında işlenmek için kesilen taşın üstünde beliren figür işçilerin dikkatini çekti. Üzerindeki tozun alınmasıyla figürün Arapça 'Bismillah' yazısıyla aynı olduğu görüldü.

İncelenmek için üniversiteye gönderildi

Bir işçinin görüntüleri kaydetmesinin ardından mermer plaka incelenmek üzere Isparta Süleyman Demirel Üniversitesine gönderildi. Burada bilim insanları Prof. Dr. Fuzuli Yağmurlu, Prof. Dr. Raşit Altındağ ve Prof. Dr. Nazmi Şengün tarafından üzerinde araştırma yapılan plakada ilginç sonuçlar analiz edildi.

195 milyon önce Jurassic dönemdeki fosillere ait

Üniversite raporuyla tescillenen ve plakayı oluşturan dolomitik kireçtaşı üzerinde 'Jurassic' dinozorlar dönemde 195 milyon yıl önce yaşamış midye kabuklarına ait fosillerin biyoklastik kalıntıları tespit edildi.

Kalp şeklindeki midye kabuklarından oluştu

Raporda plaka üzerinde yer alan ve Arapça 'Bismillah' yazılı figürlerin tamamen 'doğal' oluşumlu olduğuna vurgu yapıldı Yazıların kalp şeklindeki kabuklu deniz canlılarına ait kalıntıların parçalanıp biçim değiştirmesi ve dizilmesi sonucunda meydana geldiği belirtildi.

Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ögke'nin verdiği bilimsel raporda ise mermer üzerindeki Arapça figürlerin Kur'an-ı Kerim'de geçen ve 'Allah'ın adıyla' anlamındaki Arapça yazıyla aynı karakter olduğu rapor edildi.