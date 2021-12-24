Abdurrahman Dilipak seçim senaryolarını yazdı: 2 vekil vefat etse...

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, erken seçim tartışmaları sürerken kendi seçim senaryolarına dair tahminlerini yazdı. "2 milletvekili vefat etse 3 ay sonra memleket ara seçime gider o zaman da seçim alelacele bir yıl sonra yapılır" dedi.

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Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit'teki bugünkü yazısında önümüzdeki seçimlerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Seçim ve erken seçim senaryoları hakkında dikkat çeken sözler kullanan Dilipak, şu şekilde yazdı:

"Seçimlere 1,5 yıl kaldı. Bu tartışma böyle daha 10 gün sürer, sonra rota belli olur. Zaten Ocak, Şubat, Mart dünya ve bölge açısından kritik dönem. Kaldı 3 ay, ne zaman Anayasa konuşacağız, ne zaman Siyasi Partiler, seçim yasasını konuşacağız. Erken seçim filan olmasa da, zaten 1 yıl kala tartışmalar başlar. Bu arada 2 milletvekili daha bir şekilde hayatını kaybederse, 3 ay sonra memleket ara seçime gider. O zaman da seçim alelacele bir yıl sonrasına yapılır. Çünkü seçimlere bir yıl kala ara seçim yapılmaz. Bir de, bugün seçimlerle ilgili yapacağınız yasa değişikliği bir yıl sonra yürürlüğe giriyor. Yani seçime giden yolda yasa değişikliğini bir yıldan erken halletmeniz gerek.

Görünen o ki, 3 ay ekonomi konuşacağız, sonra 3 ay seçim yasasında, siyasi partiler yasasında, anayasada yapacağımız değişiklikleri konuşacağız, sonra da seçim tartışması. İyi mi!"