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THY'de zam oranı belli oldu enflasyon farkına ek yüzde 60 maaş zammı alacaklar

THY'de zam oranı belli oldu enflasyon farkına ek yüzde 60 maaş zammı alacaklar

Türk Hava Yolları(THY) ve yetkili çalışan sendikası Hava-İş arasında Toplu İş Sözleşmesi(TİS) görüşmelerinde maaş zam oranında anlaşma sağlandı. Buna göre çalışanlar, yılın ilk altı ayı için enflasyon farkına ek olarak yüzde 60 maaş zammı alacak. İkinci altı aylık dönemde ise yine enflasyona farkına ek yüzde 5 daha maaş zammı yapılacak.

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THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal arasında 27. Dönem TİS görüşmelerinde ücret zamları konusunda anlaşma sağlandı.

İki yılı kapsayacak şekilde kabul edilen TİS'e göre, THY çalışanları yılın ilk altı ayı için enflasyon farkına ek olarak yüzde 60 maaş zammı alacak. İkinci altı ay için ise enflasyon farkına ek olarak yüzde 5 oranında zam yapılacak. Anlaşmada üçüncü ve dördündü altı aylık dönemlerde ise enflasyon oranına ek olarak yüzde 1'lik maaş zammı yansıyacak.  

Ayrıca çalışanlara biri TİS'in imzalanacağı tarih diğeri ise yeni yılda ilk maaş alacakları tarihte olmak üzere iki brüt maaş prim ödenmesine de karar verildiği öğrenildi.  

Hava-İş'ten Avcı'ya teşekkür

Öte yandan, Hava-İş Sendikası'ndan yapılan yazılı açıklamada THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı'ya teşekkür edildi. Açıklamada, "Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri karşılıklı olarak anlaşılmış olan ücret zamları hariç 28.12.2021 tarihinden itibaren görüşülmeye başlanacaktır. Tüm üyelerimize bizlere vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür eder, başlayacak olan TİS görüşmelerinin hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ederiz" ifadelerine yer verildi. 

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