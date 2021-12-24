Marketler sessizliğe büründü! Fiyatlar jet hızında çıktı kağnı hızında iniyor

Kur bahanesiyle fiyatları katlayan marketler ölüm sessizliğine büründü. Kurdaki düşüşü, ‘Görmedim, duymadım, bilmiyorum’ oyunuyla geçiştiren marketlere vatandaşlar “Zamda jet gibi, indirimde kağnı” şeklinde tepki gösteriyor.

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Döviz kurundaki artışı bahane ederek jet hızında fiyat artıran marketler, kurdaki düşüşü görmezlikten geliyor. Son bir ayda temel gıda ürünlerini fiyatlarını artırmak için etiket değiştirme yarışına giren marketler, son üç gündür "Görmedim, duymadım, bilmiyorum" oyunu oynuyor.

Sabah Türkiye'nin en büyük 5 marketinin yanı sıra yerel marketleri de tek tek dolaştı. Fiyatlarda private label olarak adlandırılan marketlerin kendi markalı ürünlerinde dahi indirim olmadığı gibi bazı süt ürünlerine zam yapıldığı görüldü. Örneğin ucuzluk marketi olduğu iddiasını taşıyan bir markette kaşar fiyatı yüzde 100 zamlanarak 20 TL'den 40 TL'ye çıkarılmıştı.

"Etiket değiştirmekten yorulmuştuk"

Market çalışanları, hâlâ etiketlerin değişimi konusunda bir emrin gelmediğini belirtti. Türkiye'nin önde gelen marketlerinden birinde çalışan reyon görevlisi, "Biz geçen iki hafta günde üç kez etiket değiştiriyorduk. Etiket değiştirmekten yorulmuştuk. Fiyat artışı hızlı yansıdı ama düşüş yavaş" dedi. Başka bir market çalışanına ise, "Bu katalog indirimi. Yani bir nevi pazarlama stratejisi. Dolardaki artışın yansıması henüz olmadı. Vatandaşlar da her gün soruyor. Biz de ne diyeceğimizi bilemiyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlar tepkili

20 Aralık'tan beri hızla düşen ve 18 liradan 11 TL'ye kadar gerileyen dolar kuruna rağmen etiketlerde marketlerin hiçbir hamle yapmaması vatandaşların da tepkisini çekiyor. Vatandaşlar, "Belki indirim olmuştur beklentisiyle geldik ancak en küçük bir hareket yok. Daha neyi bekliyorlar. Zamda jet gibiler, indirimde kağnı" şeklinde tepki gösteriyor.

"Ölüm sessizliğine büründüler"

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, kurdaki artışı bahane ederek fiyatı anında yükselten marketlerin kurdaki düşüşü görmezlikten geldiğini belirterek, "Üreticide 5 TL olan sütü 15 liradan rafa koydular. Buna da kuru bahane ettiler. Depolarında, raflarında olan ürünlere zam yaptılar. Şimdi ellerinde kur bahanesi kalmadı. Onun için ölüm sessizliğine büründüler. Marketler tüketiciyi koruma kanunun haksız ticari uygulamalar başlığındaki 62. maddesine göre suç işliyor" dedi.