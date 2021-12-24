BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Bana göre EYT'liler haklı, maç içinde kural değişmez

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorunu ile ilgili, "Bana göre EYT'liler haklı, maç içinde kural değişmez" dedi.

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Haber Global ekranlarında yayınlanan "Siyaset Özel" programının bu akşamki konuğu Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici oldu.

Programdan öne çıkanlar:

Kur korumalı TL mevduatı planına ne diyor?

Öncelikle biz buraya nasıl geldik buna bakmak lazım. İki pencereden bakmak lazım. 1 genel ekonomiden bakmak lazım. Neticede kırılgan bir ekonomi. Dış borçla dönen, sıcak parayla ayakta duran bir ekonomi. Bu neticede bir gün bir yerden çıkacaktı. Özellikle bunu dış politikadan bağımsız düşünemeyiz. Çünkü bizim sıcak para ya da yatırım olarak Türkiye'ye gelen paranın önemli bir kısmı batıdan geliyor. Siz batıyla ters düştüğünüzde tabi anında ambargolar koyabiliyor. Ve sizin ekonominizle ilgili sıkıntılar meydana getirebiliyor. Sebebin bir tanesi bu. İkinci sebep pandemi. Çünkü pandemi dünyanın her tarafını etkiledi ekonomik olarak. Fakat bir de ümit verici şeyler oldu pandeminin ikinci yılından itibaren. Biz bu tür yaptırımlarla gizli ya da açık karşı karşıya kalınca Türkiye'ye sıcak para gelmez oldu. Yatırımlar gelmez oldu. Pandemi sürecinde pek çok noktada üretimin durması vs gibi durumlarda Türkiye'nin mallarına talep arttı. Biz ne üretirsek satıyoruz. Bu da ihracatımızı arttırdı. Üretim, yatırım, istihdam, bu yeni ekonomik yol denilen, burada Türkiye buna mecbur kaldı.

"2022 yılında cari fazla vereceğine inanıyorum"

Diğer turizm ülkelerine baktığımız zaman biz iyi bir iş yaptık 2021'de. Bizim dış ticaret açığımız 20 kusür milyarlarda ama bizim cari açığımız çok azaldı. Ben inanıyorum ki önümüzdeki yıl ihracat artışımız devam ederse bizim ithalat ile ihracat kafa kafaya gelecek. Biz cari fazla vereceğiz 25-30 milyar dolar gibi. Hedefler tutturulabilirse bir cari fazla verebileceğimizi düşünüyorum.

Döviz inanılmaz bir şekilde yükseldi. Bunun da iki sebebi var. Birinci sebebi, devletin dış borç ödemede dövize olan ihtiyacı. İkincisi de vatandaşın yatırım aracı olarak dövize yönelmesi. Uzun vade yatırım aracı olarak dolar kazandırmıyor. Anlık çıkıp inmelerde kazabiliyorsan kazanıyorsun. Yastığın altına koyarsan ilerlemez.

Ekonomide nas tartışması

Bu konuda nas var mı var. Cumhurbaşkanı kötü bir şey demiyor. Faiz yeni bir şey mi, eskiden beri var olan bir şey. Evet ama hepimizin bununla mücadele etmesi gerekiyor. Bu nas konusunda, dini konularda asıl olan niyettir. Amelden önce niyet gelir.

Kur korumalı TL mevduat hesabına gelince her şeyi neticesine göre değerlendirmek lazım. Bu uzun yıllara sahir bir uygulama değil. Türkiye bu zorluğu aştıktan sonra bundan vazgeçecek zaten. Önce bunu görelim. Ben fırsat vermek gerektiğini düşünüyorum.

Muhalefet iyi niyetli değil

Muhalefet iyi niyetli değil. Biz de bir muhalefet partisiyiz. Biz ittifakın parçasıyız, hükümetin değil. Biz iyi niyetli olarak hükümeti destekliyoruz. Çünkü bu başarı Türkiye'nin başarısı olacaktır. Millet ittifakındaki partilere baktığımızda iyi niyetli yaklaşım göremiyoruz. Tabi eleştirecek ama eleştirirken yol gösterici olması lazım. Kendi üstüne düşen görevi yerine getirmesi lazım. Döviz yükseliyor, bu muhalefet bağırıyor. Döviz düşüyor, bu sefer gidin döviz alın diyor. Herkes dövize yönelsin, yine kriz olsun. Hükümet zora girsin, erken seçim olsun diye. Eleştirdiğin şeyi yapmayacaksın. Eleştirdiğin şeyi muhalefetken yapıyorsan, o zaman sen iktidarken neler yapmazsın. Ben burada söylemde de samimiyet görmem. Ekonomide bile sen hiçbir fedakarlık yapmıyorsan, elini cebine atmıyorsan ben samimiyet görmem. Hükümetin sorumluluğu en baştadır. Ama hepimizin sorumluluğu var.

Dvlette bürokraside savurganlık var

Hükümette elbette israf görüyorum. Maalesef bizim ülkemizde savurganlık var. Savurganlık vatandaşımızda da var, siyasette de var. Genel bir alışkanlık haline gelmiş. Devlette savurganlık var, bürokrasi de savurganlık var. Mesela ben kamuda 3-5 maaş alanları ben doğru bulmuyorum. Özel bir maça özel bir uçak tutup gidiyorsanız bu bana göre savurganlıktır. Eğer insanlar ekmek bulmakta zorlanıyorsa. Evet Türkiye'de fakirimiz var ama bizim açlıktan ölen insanımız yok.

Mevcut ekonomi politikası şeffaf ve öngörülebilir

Bizim gibi ekonomilerde öngörebilmek çok kıymetli. Biz 11 maddelik dosyamızda da bahsettik bundan. Birincisi cari açıktan çıkış dedik. İkincisi israftan uzak durulmalı ve acil olmayan durumlar ertelenmeli. En azından ekonomik düzlüğe çıkıldığında, 2023 sonrasına ertelenmeli. Kanal İstanbul onlardan birisi. Bütün alt yapı, üst yapı. Aciliyet olmayan. Şu an devlet elinde ne kadar hazine imkanı varsa bunu zor durumdaki vatandaşına vermeli. Üçüncüsü faiz oranları uygun şekilde kullanılmalı. Faiz ile ilgili kararlar verilirken, ekonomi ilmi ve imkanlarımızı gözeterek karar vermemiz gerekir. Dördüncüsü ekonomik politikalar şeffaf ve öngörülebilir olmalı. Şu anda öyle. Bu TL mevduatına kur garantisi verilmesi daha farklı yöntemlerle, gizli bir şekilde de yapılabilirdi. Ama bu şu anda şeffaf bir şekilde yürütülüyor. Bütün vatandaşlarımız biliyor bunu, vatandaş parasını koyduğunda karşılığında ne alacağını biliyor.

Asgari ücret 6 ayda bir yenilensin

Bence Merkez Bankası'nın diğer bankalarla görüşerek dolarla ilgili adım atmaları gayet normal. Ellerindeki imkanları kullanmalarını isterim. Döviz yükseldikçe bütün fiyatlar artıyor. Asgari ücret muhalefetin talebinden daha yüksek bir asgari ücret belirlendi. Diyelim ki döviz yükselseydi alım gücü kalmayacaktı. Biz orada şöyle bir tedbir de söylemiştik. Memur maaşları gibi 6 ayda bir belirlensin. Asgari ücret 6 ayda bir belirlensin, asgari ücretli enflasyona ezdirilmesin.

Döviz nasıl düştü müdahale var mı?

Yükselirken kim altıysa, aşağı düşerken de onlar bozdurmuştur diyorum. O gün hareketlenme gece oldu. Akşam bizim bankalarımız, döviz bürolarımız kapalıyken oldu. Bu nereden olmuş olabilir, bir yurtdışından olabilir. Daha çok internet bankacılığı üzerinden yapılmış olabilir. Sadece bunu yapan bir kesim var. Ben şuna inanmıyorum, bunu iktidarın yakınındakiler ya da karşısındakiler yaptı. Ben bu işlerin bu kadar ucuz olduğunu düşünmüyorum. Bunun hesabı er ya da geç sorulur. Bu son alınan karar riskli bir karar. Bunu izlemek gerekir dedim. O ateşin söndürülmesi lazımdı, bu kararla birlikte söndürüldü. Bu düşüş bir fırsata çevirebilmemiz lazım. Her dönemde her şartta karlı çıkan var, kaybeden var.

TÜSİAD'ın kabul görmüş iktisadi kuralı

İlla para versinler diye söylemiorum. En azından bir durum önerisi yapsalardı. Beklediler, beklediler ses çıkartmadılar. Ne zaman dolar zirve yaptı. Çıktılar dediler bu yanlıştır, gittiğiniz yoldan dönün dediler hükümete.

Ücretli öğretmenler

Kısmen aldık. Ücretli öğretmenler konusunu çok iyi biliyorum. Kadrolu öğretmenler ve sözleşmeli öğretmenler hemen hemen hakları yakın ama onlarda da bir hak kaybı var. Ücretli öğretmenler geçen sene 1000-1200 TL alırdı. 80 bin ücretli öğretmen var. Bunlar için ücretlerinin yüzde 100 arttırılması lazım. KPSS'den iyi puan almış, deneyimli olmasına göre, bir kota koyulur ona. Atama bekleyen öğretmen kontenjanı dışında, ek kadroyla bunlardan alınabilir. Yıl yıl eritilebilir.

Türkiye'deki Suriyeli mülteciler

Hayatıyla bir bedel ödemek zorunda kalmışsa, elbette ben devletimin tüm gücüyle onlara sahip çıkmasını isterim. Bu olanlarla ilgili vazifemizi yapacağız. Mültecilere ırkçılık yapılmasını doğru bulmuyorum. Artık bu Suriyeliler hayatın bir parçası oldu. Türkiye sınırlarında tampon bölgeler oluştursun, ve mültecileri orada karşılasın. Mülteciler sınırların içine girmeden orada tutulsun dedik. Bu mümkün olmadı. Elbette ülkelerine gönderilmeliler. Suriye'de iç savaş biter barış sağlanır, elbette mülteciler ülkelerine döner ve dönmelidirler.

EYT sorunu

Bu hükümetin getirdiği bir uygulama değil. Hükümet diyor bunu biz yapmadık. Ama bu çözülebilir. Bana göre EYT'liler haklı, maç içinde kural değişmez. Şu anda ortalama emekli maaşı 2500 falandır. Yıllık 35 milyarı bulabilir. Ben yıllık 35 milyarı ben bu bütçenin çok rahatlıkla kaldırabileceğini düşünüyorum. Bu problemin çözülmesi gerektiğini düşünüyorum.