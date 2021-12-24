Fenerbahçe Beko, Fransa deplasmanında LDLC Asvel'e mağlup oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransa deplasmanında LDLC Asvel'e 84-82 yenildi.

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İlk yarısı tamamlanan ligde Fenerbahçe Beko 7. yenilgisini aldı ve devreyi 10. sırada tamamladı. LDLC Asvel ise 8. galibiyetini aldı ve ilk yarıyı 9. sırada bitirdi.

Karşılaşmaya iki takım da hücumda iyi başladı ve ilk çeyrek 21-20 LDLC Asvel'in üstünlüğüyle sona erdi. İkinci çeyrek Pierre'le etkili olan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 46-43 önde gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan taraf ise ev sahibi ekip oldu. Üçüncü çeyrekte Jones'in sayılarıyla üstünlüğü ele geçiren LDLC Asvel, final periyoduna 64-60 önde girdi.

Son çeyrek büyük çekişmeye sahne oldu. Final periyodunun başında farkı 8'e (68-60) çıkaran Fransız temsilcisini Fenerbahçe Beko, 35. dakikada Guduric'in basketleriyle yakaladı: 70-70. Son 1.5 dakikaya 81-75 geride giren Fenerbahçe Beko, Polonara'nın basketleriyle bitime 49 saniye kala maça bir kez daha eşitliği getirdi: 81-81. Son bölümde Jones'in sayılarıyla öne geçen LDLC Asvel, sahadan 84-82 galip ayrıldı.

Nando de Colo ve Vesely sakatlandı

Öte yandan Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncularından Nando De Colo ikinci çeyrekte, Jan Vesely ise üçünü çeyrekte sakatlandı. İki oyuncu da karşılaşmaya devam edemedi.

Salon: Astroballe

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Saso Petek (Slovenya), Josip Radojkovic (Hırvatistan)

LDLC Asvel: Jones 27, Diot 5, Knight 8, Osetkowski 2, Fall 4, Okobo 14, Kahudi, Lacombe 2, Gist 10, Howard 12

Fenerbahçe Beko: Henry 10, De Colo 6, Pierre 17, Polonara 23, Vesely 5, Metecan Birsen, Şehmus Hazer 4, Shayok, Melih Mahmutoğlu 5, Guduric 10, Floyd 2

1. Periyot: 21-20

Devre: 43-46

3. Periyot: 64-60

Beş faulle oyundan çıkan: 39.55 Kahudi (LDLC Asvel)