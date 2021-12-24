Çok sayıda terör örgütü üyesinin mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 454, PKK/KCK terör örgütü üyesi 108, dini istismar eden terör örgütlerine üye 119, sol terör örgütlerine üye 89 kişinin mal varlıkları donduruldu. Mal varlığına el konulanlar arasında firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, Tarık Toros ve Abdülkerim Balcı da bulunuyor.

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; çeşitli terör örgütlerine üye olmak suçundan dolayı çok sayıda ismin mal varlıkları donduruldu.

İtiraz hakkı bulunuyor

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "6415 sayılı Kanun'un 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca, aynı Kanun'un 3'üncü ve 4'üncü maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden ekli listelerde adı geçen kişi, kuruluş veya organizasyonların Türkiye'de bulunan malvarlıklarının dondurulması kararlaştırılmıştır. Bu Karara karşı, 6415 sayılı Kanun'un 7'nci maddesinin 4 öncü fıkrası uyarınca, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ilgili Ankara Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edilebilir." ifadelerine yer verildi.

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Tanınan isimler var

Mal varlığına el konulanlar arasında Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi PKK'lı Nurettin Demirtaş, firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, Tarık Toros ve Abdülkerim Balcı da yer alıyor.