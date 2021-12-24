BIST 1.805
DOLAR 11,17
EURO 12,92
ALTIN 655,15
HABER /  GÜNCEL

Çok sayıda terör örgütü üyesinin mal varlıkları donduruldu

Çok sayıda terör örgütü üyesinin mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 454, PKK/KCK terör örgütü üyesi 108, dini istismar eden terör örgütlerine üye 119, sol terör örgütlerine üye 89 kişinin mal varlıkları donduruldu. Mal varlığına el konulanlar arasında firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, Tarık Toros ve Abdülkerim Balcı da bulunuyor.

Abone ol

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; çeşitli terör örgütlerine üye olmak suçundan dolayı çok sayıda ismin mal varlıkları donduruldu.

İtiraz hakkı bulunuyor
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "6415 sayılı Kanun'un 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca, aynı Kanun'un 3'üncü ve 4'üncü maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden ekli listelerde adı geçen kişi, kuruluş veya organizasyonların Türkiye'de bulunan malvarlıklarının dondurulması kararlaştırılmıştır. Bu Karara karşı, 6415 sayılı Kanun'un 7'nci maddesinin 4 öncü fıkrası uyarınca, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ilgili Ankara Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edilebilir." ifadelerine yer verildi.

RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN LİSTE İÇİN TIKLAYIN

Tanınan isimler var
Mal varlığına el konulanlar arasında Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi PKK'lı Nurettin Demirtaş, firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, Tarık Toros ve Abdülkerim Balcı da yer alıyor.

İlgili Haberler
FETÖ, PKK, DEAŞ mensubu çok sayıda teröristin malvarlığı donduruldu
ÖNCEKİ HABERLER
Alex de Souza teknik direktör olarak geri dönüyor
Alex de Souza teknik direktör olarak geri dönüyor
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ersin Tatar görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ersin Tatar görüştü
Aydın Kuşadası'ndaki fuhuş operasyonunda 6 tutuklama
Aydın Kuşadası'ndaki fuhuş operasyonunda 6 tutuklama
MÜSİAD tüm iş dünyasını fiyatlarda indirim yapmaya davet etti
MÜSİAD tüm iş dünyasını fiyatlarda indirim yapmaya davet etti
Fehmi Koru 'bir mucize yaşandı' dedi doları düşüren yeni modelde işin aslını yazdı
Fehmi Koru 'bir mucize yaşandı' dedi doları düşüren yeni modelde işin aslını yazdı
Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasayı onayladı
Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasayı onayladı
Dolar yeniden 7 TL olur mu? Nagehan Alçı'dan dikkat çeken yazı
Dolar yeniden 7 TL olur mu? Nagehan Alçı'dan dikkat çeken yazı
5 ayda yüzde 77 zam geldi! Dolar çakıldı et fiyatları düşecek mi? Kasaplar açıkladı
5 ayda yüzde 77 zam geldi! Dolar çakıldı et fiyatları düşecek mi? Kasaplar açıkladı
Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam mı geliyor? Bakan Adil Karaismailoğlu açıkladı
Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam mı geliyor? Bakan Adil Karaismailoğlu açıkladı