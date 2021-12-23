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Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam mı geliyor? Bakan Adil Karaismailoğlu açıkladı

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam mı geliyor? Bakan Adil Karaismailoğlu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yılbaşında yenilenecek olan köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin olarak konuştu ve "Vatandaşa çok yük gelmeyecek şekilde dengelenir. Bir kısmını bütçeden karşılayabiliriz" dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin konuşan Karaismailoğlu,  "Yıl sonu itibariyle vatandaşa çok yük gelmeyecek şekilde dengelenir." ifadelerini kullandı. Bakan Karaismailoğlu özetle şunları söyledi;

"Bütün çalışma arkadaşlarımızla birlikte özveri içinde çalışıyoruz. 2020'de 2019'un yarısı kadar yatırım yaptık. 2021'in başında uydu ile işe başladık yatırımlarımıza. 2020'nin başında Türksat 5A'yı uzaya gönderdik. Peşinden Türksat 5B'yi uzaya başarılı şekilde fırlattık. Yüksek hızlı trenlerimizi artırmayı planlıyoruz. Az para ile maksimum fayda sağlayan işler yapmamız lazım. 26 olan havalimanı 56'ya çıktı. 61'de bu iş bitecek. Havalimanı sayımızı 61'e çıkaracağız.  2022'de demiryolu yatırımlarına ağırlık vereceğiz. Önümüzdeki yılın ilk haftalarında Konya-Karaman bağlantısını açmayı planlıyoruz.

Köprü ve otoyol geçiş ücretleri

Öncelikle şu konuya girmemiz lazım biz niye bu yap-işlet-devret finans modelini kullanıyoruz. Kuzey Marmara otoyolu gibi projeler kısa sürede bitiyor ve ekonomiye katkı sağlamaya başlıyor. Yapım maliyetinin geri dönüşüne göre belirleniyor. Yıl sonu itibariyle vatandaşa çok yük gelmeyecek şekilde dengelenir. Bunun bir kısmını devletin üstlenmesi durumu söz konusu olabilir. Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden bir kısmını da vatandaştan almak şekilde sübvanse edebiliriz. Değerlendirme aşamasındayız. Önümüzdeki hafta netleşir. Zaten güncel döviz fiyatlarının sonucunda ortaya çıkıyor. 

Türksat 5B göreve başladı

Uzayda şu anda 8 aktif uydumuz var. Veri iletişim kapasitemizi 15 kat artıracak.

Uçak biletinde fiyatlar artar mı?

Havayolu için tavan fiyat konusunda havayolu şirketlerimizin böyle bir talebi var. Sabit bir ücret yok. O da değerlendirildi kendilerine bildirildi. Onlar da uygulayacaklardır.

Ermenistan'a uçuşlar başlıyor

Pegasus hazırlık yapıyor, uçuşlar başlayacak. Karşılıklı uçuşlar önümüzdeki günlerde başlayacak."

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