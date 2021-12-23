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Balıkesir'de mutfaktaki patlamada 2 katlı ev harabeye döndü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Balıkesir'de mutfaktaki patlamada 2 katlı ev harabeye döndü

BALIKESİR'in Karesi ilçesinde Celal (67) ve Rafiye Eroğul (65) çiftine ait evin mutfağında meydana gelen patlamada 2 katlı bina harabeye döndü. Refiye Eroğul'un hafif şekilde yaralandığı olayda çevrede bulunan 8 evde de hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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BALIKESİR'in Karesi ilçesinin kırsal Kocaavşar Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Rafiye Eroğul (65), 2 katlı evin mutfağında ocağı yakmak istediği sırada, iddiaya göre, gaz kaçağından kaynaklı patlama meydana geldi. Şiddetli patlamada 2 katlı ev büyük hasar gördü.

Çevrede bulunanlar itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan Eroğlu, kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından evden çıkarılarak sağlık görevlileri teslim edildi. İvrindi Devlet Hastanesine kaldırılan Refiye Eroğul'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Patlamanın meydana geldiği ev kullanılmaz hale gelirken ekipler tarafından evin yıkım işlemi gerçekleştirildi. Çevrede bulunan 8 binada ise ufak çaplı hasar oluştu.

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