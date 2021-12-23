Gaziantep'teki pitbull saldırısında 3 tutuklama

Yaşadığı sitenin bahçesinde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.Abone ol
Gaziantep'te yaşayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, 2 pitbullun kurbanı oldu.
Sitede oyun oynarken korkunç bir saldırıyla ölümden dönen Asiye, pitbulların ağzından güçlükle kurtarılabildi.
Küçük Asiye'nin yaşam savaşı sürüyor
Kentteki özel bir hastanede tedavi gören Asiye yaşam mücadelesi veriyor.
Olayın ardından gözaltına alınan 3'ü kadın 6 şüphelinin jandarmadaki sorgusu tamamlandı.
İfade işlemleri biten şüpheliler jandarma eşliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
3 kişi tutuklandı
Adliyeye sevk edilen şüphelilerle ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada 3 şüphelinin tutuklandığı açıklandı.