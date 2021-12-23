BIST 1.805
DOLAR 11,24
EURO 12,77
ALTIN 654,55
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile telefonda görüştü.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan , Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30’uncu yıl dönümünü tebrik etti.

Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olmakla her daim iftihar edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Kırgız ilişkilerinin ortak tarih, kültür ve kardeşlik ilişkileri temelinde her alanda hızlı ve istikrarlı gelişme kaydettiğini dile getirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sivas sıfırın altında 26,6 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu
Sivas sıfırın altında 26,6 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
CHP'li Veli Ağbaba: Sahte içki tüketiminin vergilerin yüksekliğinden kaynaklanıyor
CHP'li Veli Ağbaba: Sahte içki tüketiminin vergilerin yüksekliğinden kaynaklanıyor
İsmail Hacıoğlu eşi Duygu Kaya Kumarki kimdir kaç yaşında?
İsmail Hacıoğlu eşi Duygu Kaya Kumarki kimdir kaç yaşında?
Almanya'dan çarpıcı iddia: Türkiye komutasındaki NATO kuvveti Rusya'ya karşı harekete geçiyor
Almanya'dan çarpıcı iddia: Türkiye komutasındaki NATO kuvveti Rusya'ya karşı harekete geçiyor
Doç. Dr. Nafiz Koçak'dan okullarda ders süresi için 30 dakika önerisi
Doç. Dr. Nafiz Koçak'dan okullarda ders süresi için 30 dakika önerisi
Fahrettin Koca: Hıfzıssıhha yeniden insanlığın hizmetine sunulacak
Fahrettin Koca: Hıfzıssıhha yeniden insanlığın hizmetine sunulacak
Mahkum dizisi Savaş ve Barış kişi mi gerçekte kim oynuyor adı nedir?
Mahkum dizisi Savaş ve Barış kişi mi gerçekte kim oynuyor adı nedir?
İstanbul takımlarının çöküşü Alman basınında manşet oldu
İstanbul takımlarının çöküşü Alman basınında manşet oldu
MHP'den indirim talimatı! Tüm teşkilatlara genelge gönderildi
MHP'den indirim talimatı! Tüm teşkilatlara genelge gönderildi